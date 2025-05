TEMPO.CO, Jakarta - Legenda musik asal Inggris Morrissey kembali menyapa penggemarnya di Jakarta. Mantan pentolan The Smiths itu menggelar konser tunggal di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta, pada Rabu, 12 Oktober 2016.



Setelah menyuguhkan video montage khas Morrissey, pria 57 tahun itu muncul di panggung beberapa menit lewat pukul 20.00 WIB. Kemunculannya sontak disambut teriakan histeris penggemar. "My heart, my heart, my heart, Jakarta!" sapa Morrissey.



Mengenakan jaket biru, Morrissey langsung membuka konser dengan lagu Suedehead dari album Viva Hate. Penonton tak kesulitan turut menyanyikan lagu itu. Begitu pula dengan lagu-lagu selanjutnya, seperti Alma Matters dan Everyday is Like Sunday. "Very nice," ujar Morrissey memuji penonton yang hafal semua lagunya.



Morrissey dikenal dunia saat ia menjadi pentolan The Smiths, grup musik legendaris yang terkenal di industri musik Inggris pada 1980-an. Morrissey membawa The Smiths merilis 15 karya album dan kompilasi album dalam kurun lima tahun.



Setelah The Smiths bubar, Morrissey pun bersolo karier. Ia sukses merilis 49 lagu dan 12 album solo, tiga di antaranya menjadi nomor satu di Chart UK. Album terakhir Morrissey yang berjudul World Peace is None of Your Business menjadi salah satu album yang mendapat julukan the most critically acclaimed records of the year.



Morrissey dikenal sebagai penyanyi vegetarian yang lantang menyuarakan isu-isu lingkungan. Dalam konser kali ini pun penonton dilarang membawa makanan dan minuman yang mengandung daging ke area konser.



MOYANG KASIH