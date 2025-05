TEMPO.CO, Jakarta - MTV Europe Music Award atau MTV EMA kembali digelar tahun 2015. Ajang penghargaan musik bergengsi tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada 25 Oktober 2015 di kota mode, Milan, Italia, tepatnya di Mediolanum Forum. Berikut nominasinya:



Best Canadian Act:

1. Carly Rae Jepsen

2. Drake

3. Justin Bieber

4. Shawn Mendes

5. The Weeknd



Best US Act:

1. Beyonce

2. Kendrick Lamar

3. Nicki Minaj

4. Nick Jonas

5. Taylor Swift



Best Song:

1. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

2. Mark Ronson featuring Bruno Mars - Uptown Funk

3. Major Lazer & DJ Snake featuring MO - Lean On

4. Taylor Swift featuring Kendrick Lamar - Bad Blood

5. Wiz Khalifa featuring Charlie Puth - See You Again



Best Pop:

1. Ariana Grande

2. Justin Bieber

3. One Direction

4. Taylor Swift

5. 5 Seconds of Summer



Best Female:

1. Ellie Goulding

2. Miley Cyrus

3. Nicki Minaj

4. Rihanna

5. Taylor Swift



Best Male:

1. Ed Sheeran

2. Jason Derulo

3. Justin Bieber

4. Kanye West

5. Pharrel Williams



Best Live:

1. Ed Sheeran

2. Foo Fighters

3. Katy Perry

4. Lady Gaga & Tony Bennett

5. Taylor Swift



Best New:

1. Echosmith

2. James Bay

3. Jess Glynne

4. Shawn Mendes

5. Tori Kelly



Best Rock:

1. AC/DC

2. Coldplay

3. Foo Fighters

4. Muse

5. Royal Blood



Best Alternative:

1. Fall Out Boy

2. Florence + The Machine

3. Lana Del Rey

4. Lorde

5. Twenty One Pilots



Best Hip Hop:

1. Drake

2. Kanye West

3. Kendrick Lamar

4. Nicki Minaj

5. Wiz Khalifa



Best Electronic:

1. Avicii

2. Calvin Harris

3. David Guetta

4. Major Lazer

5. Martin Garrix



Best Look:

1. Justin Bieber

2. Macklemore & Ryan Lewis

3. Nicki Minaj

4. Rita Ora

5. Taylor Swift



Best Collaboration:

1. David Guetta featuring Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack - Hey Mama

2. Justin Bieber, Skrillex & Diplo - Where Are U Now

3. Mark Ronson featuring Bruno Mars - Uptown Funk

4. Taylor Swift featuring Kendrick Lamar - Bad Blood

5. Wiz Khalifa featuring Charlie Puth - See You Again



Best Push:

1. Echosimth

2. James Bay

3. Jess Glynne

4. Kwabs

5. Natalie La Rose

6. Royal Blood

7. Shamir

8. Shawn Mendes

9. Tori Kelly

10. Years & Years

11. Zara Larsson



Best World Stage:

1. Afrojack

2. Alicia Keys

3. Billy Clyro

4. B.O.B

5. Charlie XCX

6. Dizzee Rascal

7. Ed Sheeran

8. Iggy Azalea

9. Jason Derulo

10. Jessie Ware

11. Kaiser Chiefs

12. Slash

13. Tomorrowland

14. YG



Biggest Fans:

1. Justin Bieber

2. One Direction

3. 5 Seconds of Summer

4. Katy Perry

5. Taylor Swift



Best Video:

1. Kendrick Lamar - Alright

2. Macklemore & Ryan Lewis - Downtown

3. Pharell Wiliams - Freedom

4. Sia - Elastic Heart

5. Taylor Swift featuring Kendrick Lamar - Bad Blood



Ingin mendukung penyanyi dan musikus favorit Anda? Sila buka link ini: http://tv.mtvema.com/vote



MTV.CO.UK | MTVEMA.COM | LUCIANA