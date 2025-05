TEMPO.CO, Jakarta - Ajang tahunan Java Jazz Festival kembali digelar di Jakarta International Expo Centre pada 6-8 Maret mendatang. Seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, tak hanya musikus Indonesia yang akan tampil dalam gelaran yang telah memasuki tahun kesebelas ini.



"Beberapa yang telah konfirmasi adalah Jessie J. dan Christina Perri," ujar Eki Puradireja, Coordinator Team Program Java Jazz Festival, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sultan, Rabu, 21 Januari 2015.



Selain kedua artis itu, akan hadir pula pelantun Don't Worry be Happy, Bobby McFerrin; pianis Jepang Akiko Tsuruga; peraih Grammy, Chaka Khan, Snarky Puppy; kumpulan musikus jazz yang tergabung dalam Blue Note Tokyo All Stars; dan lain-lain.



Adapun musikus Indonesia yang dipastikan tampil antara lain pianis Ananda Sukarlan, Sheila on 7, Reza Artamevia, dan Tulus. Seperti tahun sebelumnya, akan didirikan 17 panggung untuk ajang ini. (Baca: Beda Ngayogjazz dengan Java Jazz)



Dari susunan nama-nama yang diundang, terlihat bahwa sebagian adalah musikus lintas genre. Tak semuanya memiliki akar jazz. Eki menyebutkan hal ini memang disengaja. "Untuk edukasi," ujarnya. Dengan line up yang beragam ini, ujar dia, pengunjung yang datang demi menonton para musikus dari genre berbeda akan terekspos dengan musik jazz.



Dewi Gontha, Direktur Java Festival Production, menyebutkan bahwa tahun ini tema yang akan diambil adalah “Exploring Indonesia”. "Bila tahun lalu logonya adalah wayang, tahun ini logonya barong," ujarnya. Dewi menyebutkan pihaknya saat ini berusaha menggodok konsep untuk menggelar acara khusus yang akan menyertakan barong tersebut.



RATNANING ASIH



