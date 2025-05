TEMPO.CO, Jakarta - Lagu My All milik Mariah Carey berhasil mengantarkan Ajeng Astianti untuk mendapatkan ‘wildcard’ pada showcase Jumat malam, 5 Juni 2015. Gadis berambut panjang ini berhasil mengalahkan kesebelas finalis lainnya serta siap berjuang bersama 12 finalis yang telah masuk Gala Show X Factor Indonesia minggu depan.



Penampilan Ajeng memang sangat memukau maka tak heran jika para juri X Factor seperti Rossa, Ahmad Dhani, Afgan dan Bebi Romeo memuji penampilannya. Tak hanya dibanjiri pujian dari para juri, Ajeng juga unggul dalam jajak pendapat di Google Plus.



Ajeng berhasil meraih voting terbesar yakni 43 persen dalam jajak pendapat “Siapa kontestan yang akan lolos ke babak Gala Show?” Ajeng akan dimentori oleh Afgan dalam kategori Girls. Di sni, ia akan berjuang bersama dengan kontestan lainnya, yakni dari Clarisa Dewi, Ismi Riza, dan Riska Wulandari.



Sebelum menjadi finalis ke-13, Ajeng harus berjuang mengalahkan kontestan lainnya yang juga dikenal memiliki karakter suara yang sangat baik. Ketiga saingan Ajeng saat itu diantranya adalah Aryo, Chiara Duo, dan Rahmadani.



Ketigabelas finalis X Factor Indonesia Season 2 akan tampil Jumat 12 Juni mendatang. Para peserta ini nantinya akan menyanyikan lagu-lagu favorit para mentor X Faxtor.



Sementara itu, daftar finalis yang akan berjuang minggu depan diantaranya adalah:



Kategori group dengan mentor Rossa

1. Jad & Sugy

2. Classy

3. JB & Patty



Kategori girls dengan mentor Afgan

1. Clarisa Dewi

2. Ismi Riza

3. Riska Wulandari

4. Ajeng Astianti



Kategori over-age dengan mentor Ahmad Dhani

1. Angela July

2. Sulle Wijaya

3. Desy Natalia



Kategori boys dengan mentor Beby Romeo

1. Ramli Nurhappi

2. Siera Latupeirisa

3. Aldy Saputra



DINI TEJA