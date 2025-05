Nanti Malam, Rick Price dan Boyz II Men Ramaikan Prambanan Jazz

TEMPO.CO, Yogyakarta -Prambanan Jazz kembali digelar untuk kedua kalinya. Setelah tahun lalu menghadirkan saksofonis Kenny G, kali ini panggung spesial akan diramaikan kehadiran penyanyi era 1990-an, Rick Price dan grup Boyz II Men.



Rick Price memang bukan kali ini saja datang ke Yogyakarta. Tetapi untuk pentas di kawasan Candi Prambanan, ini kesempatan baru baginya. Dia akan tampil nanti malam, Sabtu, 20 Agustus 2016.



"Saya punya waktu 45 menit. Saya sangat antusias bisa melihat Prambanan dan bergembira bersama dengan penonton," kata Rick Price, Hotel Hyatt Yogyakarta, Jumat malam, 19 Agustus 2016.



Ia menyatakan kegembiraannya itu dan akan menyanyikan lagu-lagu yang sangat akrab di telinga orang Indonesia. Antara lain If You were My Baby dan Heaven Knows.

Anas Sahrul Alimi, Chief Executive Officer Rajawali Indonesia Communication, promotor acara ini menjelaskan mengapa mereka mengundang artis manca negara. “Kalau tahun lalu Kenny G, sekarang Rick Price dan Boyz II Men, karena kami ingin Prambanan menjadi duta heritage di mata dunia," kata Anas.



Para penyanyi nasional juga berkolaborasi dalam pentas jazz ini. Mereka akan mengisi pentas musik jazz pada 20 dan 21 Agustus 2016. Pergelaran musik bertajuk Indihome Prambanan Jazz 2016" ini diramaikan sejumlah penyanyi ibu kota seperti Trio Lestari (Tompi, Glen Fredly dan Shandy Sandoro), Kahitna, Karakatau Renion, Mocca, Tulus, Shaggy Dog, Yura Yunita, Marcell Siahan, Rio Febtrian, Raisya, dan lain-lain.



Menurut Anas, pada hari pertama disebut Special Show. Pertunjukan pada malam pertama ini akan menampilkan Rick Price, Boyz II Men, Kahitna, Krakatau Reunion, Glenn Fredly, Dr & The Professor feat Sruti. Sedangkan pada pentas hari kedua yang disebut Festival Show. yang akan tampil adalah Trio Lestari, Glenn Fredly (solo), Tulus, Mocca, Yura Yunita, Marcell, Rio Febrian dan Raisya.





Pentas musik jazz kali ini, kata Anas, mempunyai konsep tiga generasi. Dari Boyz II Men hingga Raisa. Memang untuk spesial Show dimulai pada malam hari. Para penonton jika datang petang hari bisa menikmati suasana Candi Prambanan yang eksotis.



"Malam hari saat pentas bisa disaksikan bulan purnama," kata dia.



Sejumlah penyanyi yang berpartisipasi pun mengatakan kegembiraannya berpartisipasi dalam acara ini. Marcel Siahaan yang akan mengisi pentas ini mengaku sangat gembira. Apalagi ia juga terinspirasi oleh lagu-lagu grup R&B asal Amerika Serikat ini. "Ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa sepanggung dengan teman-teman. Lagu-lagu Boyz II Men menjadi inspirasi lagu saya," kata dia.



Tompi yang memakai topi khasnya menyatakan sudah menyiapkan segalanya untuk pentas dua kali. Pertama bersama Trio Lestari dan kedua dengan Dr & Professor feat. Sruti Respati.“Banyak yang saya siapkan," kata Tompi.



Sementara bagi Rio Febrian ikut dalam pergelaran jazz ini menjadi tantangan. Sebab ia mengaku bukan penyanyi jazz melainkan penyanyi lagu pop. "Ini menjadi tantangan, semoga bisa menghibur," kata dia.

Tahun lalu gelaran Prambanan Jazz hanya digelar pentas satu malam saja. Tapi pada helatan kali ini digelar pentas dua malam berturut-turut. Tidak hany itu, di lokasi pentas juga digelar Pasar Kangen dengan berbagai makanan dan masakan tradisional yang digelar sejak siang hari. Anas mengatakan, acara pentas musik ini tidak hanya dimulai pada malam hari. Tetapi sejak siang sudah ada kegiatannya. Mulai pukul 14.00 WIB gerbang sudah dibuka. MUH SYAIFULLAH