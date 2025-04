TEMPO.CO, Jakarta - Naskah Game of Thrones Season 7 beredar di internet. Menyebarnya naskah Game Of Thrones Season 7 episode selanjutnya itu akibat ulah hacker yang menembus pertahanan situs stasiun televisi HBO pada Senin, 31 Juli 2017. Mereka mencuri beberapa materi serial televisi HBO lalu membocorkannya di dunia maya.



Selain menyebarkan naskah Game of Thrones Season 7 episode selanjutnya itu, para peretas juga mengedarkan potongan episode terbaru serial Ballers, Insecure, dan Room 104.



"Halo seluruh umat manusia. Kebocoran terbesar dalam era dunia maya tengah terjadi. Apa namanya? Oh saya lupa memberi tahu. Itu adalah HBO dan Game of Thrones!!!!!! Kamu beruntung menjadi pelopor pertama yang menyaksikan dan mengunggah bocorannya," begitu isi surat elektronik dari hacker tersebut kepada sejumlah media seperti Los Angeles Times.



Serangan hacker membuat pihak HBO geram. Pimpinan dan CEO HBO Richard Plepler menyebut aksi mereka mengganggu serta meresahkan. HBO pun segera menginvestigasi hacker tersebut. Mereka bekerja sama dengan pihak hukum serta pakar keamanan dunia maya.



"Saya bisa meyakinkan Anda bahwa pimpinan senior dan tim teknologi kami yang luar biasa bersama pakar dari luar tengah berpacu dengan waktu untuk melindungi kepentingan kolektif kami," tutur Richard Plepler seperti dilansir Los Angeles Times.



Hingga saat ini, belum ada informasi siapa dalang di balik aksi peretasan situs HBO yang berakibat pada beredarnya naskah Game Of Thrones Season 7 itu.



TABLOID BINTANG