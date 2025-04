Ne-Yo Tampilkan 20 Lagu di Panggung Java Jazz

TEMPO.CO, Jakarta - Ne-Yo, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, menutup penampilannya dalam Java Jazz Festival 2017 dengan lagu duet Time of Our Lives. Video musik lagu tersebut diputar di layar di sebelah kanan dan kiri panggung. Sosok Pitbull yang tengah ngerap tampil di layar disambut teriakan dari seberang panggung.



Para penonton bernyanyi bersama Ne-Yo. Di penghujung lagu, Ne-Yo berterima kasih kepada para penonton. "Terima kasih semua, saya Ne-Yo," kata Ne-Yo sambil membungkuk, Jakarta, Ahad, 5 Maret 2017. Sebelumnya, Ne-Yo juga membawakan lagunya bersama Pitbull, Give Me Everything.



Tidak hanya itu, dalam penampilannya selama kurang lebih satu setengah jam itu, Ne-Yo membawakan lagu-lagu hitnya, yakni Let Me Love You, Closer, Beautiful Monster, Mad, Sexy Love, Do You, dan One in Million.



Ne-Yo juga membawa para penonton ke masa lalu dengan membawa lagu zaman dulu. "Kita meninggalkan masa lalu, kita hidup saat ini, kita menanti masa depan," ujar Ne-Yo.



"Saya ingin membawa ke masa lalu. Beberapa mungkin tahu lagu ini, mungkin beberapa tidak tahu, tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jika tahu, mari kita nyanyi bersama," kata Ne-Yo.



Dalam penampilannya di Java Jazz Festival 2017, Ne-Yo membawakan 20 lagu, termasuk Congratulation, Champagne Life, dan You Should Let Me Love.



ANTARA