Ne Zha 2: Figurin Miniaturnya Banyak Diburu dan Pencapaian Animasi Ini

Film box office laris tersebut merupakan sekuel dari Ne Zha yang dirilis pada 2019. Kedua film itu terinspirasi oleh novel mitologi Cina abad ke-16 yang berjudul Penahbisan Para Dewa (The Investiture of the Gods). Ne Zha 2 dirilis di Australia, Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini pada Kamis, 13 Februari 2025.