Netflix Akan Adaptasi Ulang Serial Klasik Little House on the Prairie

TEMPO.CO, Jakarta - Empat dekade setelah serial klasiknya tamat, Little House on the Prairie akan diadaptasi ke versi baru oleh Netflix. Adaptasi ini akan digarap oleh Rebecca Sonnenshine, yang sebelumnya dikenal lewat The Boys (2019) dan The Vampire Diaries (2009). Ia bertindak sebagai showrunner dan produser eksekutif, yang akan mengawasi keseluruhan arah kreatif serial ini. Namun, belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menyutradarai proyek tersebut.

"Little House on the Prairie telah memikat hati dan imajinasi banyak penggemar di seluruh dunia, dan kami bersemangat menghadirkan kisah ini dengan sudut pandang baru," ujar Jinny Howe, VP drama Netflix, dikutip dari The Hollywood Reporter. Ia menambahkan bahwa visi Sonnenshine yaitu menghadirkan kedalaman emosional yang akan memikat baik penggemar lama maupun generasi baru. Little House on the Prairie Versi Baru Angkat Perpaduan dari Serial Klasik Sonnenshine sendiri merasa memiliki ikatan pribadi dengan kisah ini. Terutama karena buku-buku yang menjadi dasar cerita dalam serial, merupakan teman masa kecilnya. “Saya jatuh cinta pada buku-buku ini sejak usia lima tahun. Mereka menginspirasi saya menjadi penulis dan pembuat film, dan saya merasa terhormat serta bersemangat mengadaptasi cerita ini untuk penonton global bersama Netflix,” ucapnya.

Versi baru Little House on the Prairie dijanjikan sebagai perpaduan antara drama keluarga yang hangat, kisah bertahan hidup, serta eksplorasi asal-usul peradaban Amerika Barat. Sonnenshine menggandeng sejumlah nama besar dalam produksi ini, termasuk Joy Gorman Wettels dari Joy Coalition, Trip Friendly dari Friendly Family Productions, Dana Fox, dan Susanna Fogel. CBS Studios dan Anonymous Content Studios ikut ambil bagian sebagai rumah produksi. Nama Trip Friendly bukan asing dalam proyek ini. Ayahnya, Ed Friendly, adalah pemegang hak adaptasi novel Laura Ingalls Wilder dan produser eksekutif serial versi aslinya. Tentang Serial Asli Little House on the Prairie Dilansir dari People, serial Little House on the Prairie pertama kali tayang pada 30 Maret 1974 dan bertahan selama sembilan musim hingga 1983. Mengisahkan kehidupan di Amerika Barat pada akhir 1800-an, serial ini berdasarkan pada buku-buku klasik Laura Ingalls Wilder dan telah menciptakan lebih dari 200 episode serial serta tiga film televisi.

Kisah ini melekat dalam ingatan berkat para pemerannya, mulai dari Michael Landon sebagai Charles ‘Pa’ Ingalls hingga Melissa Gilbert yang memerankan Laura Ingalls Wilder sejak usia sembilan tahun. Adapun Landon juga berperan sebagai sutradara, produser, dan penulis dalam serial tersebut.

Selain Gilbert dan Landon, Karen Grassle turut membangun dinamika keluarga sebagai Caroline Ingalls, sementara Melissa Sue Anderson memerankan Mary Ingalls. Saudari kembar Rachel Lindsay dan Sidney Greenbush berbagi peran sebagai Carrie Ingalls, sedangkan Matthew Labyorteaux berperan sebagai Albert, anak angkat keluarga Ingalls. Nama-nama lain yang turut meramaikan cerita antara lain Jonathan Gilbert sebagai Willie Oleson dan Katherine MacGregor sebagai Harriet Oleson, si biang gosip kota.

THE HOLLYWOOD REPORTER | PEOPLE