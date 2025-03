Netflix akan Menayangkan Serial Live Action Scooby-Doo

NETFLIX akan menayangkan serial live action dari warabala Scooby-Doo. Animasi Scooby-Doo bercerita mengenai eksplorasi tentang kasus mengerikan yang memulai perjalanan kelompok pemecah misteri bersama anjing kesayangan. “Mystery, Inc. kembali beraksi. Kami sangat senang bisa membawa Scooby-Doo ke televisi sebagai serial live-action untuk pertama kalinya," kata wakil presiden serial naskah di Netflix Peter Friedlander dalam laporan Variety yang dikutip dari Antara, Sabtu 29 Maret 2025.

Serial ini mengambil pendekatan baru dengan menggali asal-usul geng Mystery Inc. Dikutip dari Netflix, ceritanya berpusat pada musim panas di Camp Ruby-Spears tempat Shaggy dan Daphne terlibat dalam misteri yang melibatkan Scooby-Doo yang mungkin menjadi saksi pembunuhan. Mereka bergabung dengan Velma ilmuwan pragmatis dan Freddy pemuda misterius untuk memecahkan kasus yang mengungkap rahasia kelam masing-masing karakter.

Sebelumnya, Netflix telah menayangkan live-action dari beberapa serial animasi populer, seperti adaptasi dari One Piece dan Avatar: The Last Airbender. “Waralaba yang dicintai ini telah memberi dampak terhadap budaya pop. Ini yang tidak dapat disangkal kaya dengan tema universal persahabatan yang telah lama dianut oleh para penggemar dari berbagai generasi,” kata Peter.