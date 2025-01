Newtopia akan Tayang 7 Februari 2025

Park Jeong Min dikenal lewat aktingnya di berbagai film dan drama ternama. Ia memulai debut melalui film Bleak Night dan mendapat apresiasi pada 2011. Ia juga membintangi deretan film dan serial. Jeong Min menang Penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik atas perannya dalam Dongju: The Portrait of a Poet dari Baeksang Arts Awards dan Blue Dragon Film Awards. Ia juga meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik untuk aktingnya dalam Deliver Us From Evil dari kedua ajang penghargaan tersebut.