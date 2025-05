TEMPO.CO, Jakarta - Film The Revenant masuk dalam 12 kategori penghargaan film paling bergengsi Academy Award ke-88 atau Piala Oscar. Salah satunya dalam kategori pemeran pria terbaik, tempat aktor Leonardo DiCaprio disebut menjadi kandidat terkuat. DiCapriao baru saja menyabet Golden Globes 2016 untuk kategori serupa.



The Revenant pun dinominasikan untuk kategori sutradara terbaik. Alejandro Inarritu, sang sutradara, menjadi calon terkuatnya.



George Miller, yang menyutradarai film Mad Max: Furry Road menjadi pesaing Inarritu. Mad Max juga difavoritkan untuk menyabet banyak penghargaan. Ada 10 nominasi untuk Mad Max, termasuk film terbaik. Lalu ada film dari Ridley Scott, The Martian yang masuk tujuh nominasi, juga termasuk film terbaik. Sayangnya, Scott tidak masuk dalam nominasi sutradara terbaik.



Dilansir dari www.foxnews.com, total ada delapan film yang dinominasikan dalam film terbaik. Lima di antaranya Tom McCarthy dalam film jurnalistik investigasi Spotlight, Steven Spielberg dalam film Bridge of Spies, Adam McKay dalam film The Big Short, drama Room, dan film Brooklyn.



Untuk nominasi aktor terbaik, selain Leonardo DiCaprio, ada Matt Damon (The Martian), Michael Fassbender (Steve Jobs), Eddie Redmayne (The Danish Girl), dan Bryan Cranston (Trumblo).



Sementara itu, untuk kategori aktris terbaik, nominasinya adalah Brie Larson (Room), Jennifer Lawrence (Joy), Care Blanchett (Carol), Saoirse Ronan (Brooklyn), dan Charlotte Rampling (45 Years).



Pemenang Academy Awards 2016 akan diumumkan pada 28 Februari 2016. Untuk kedua kalinya, Chris Rock didaulat untuk menjadi master of ceremony.





FOXNEWS.COM | DESTRIANITA K