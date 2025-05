Nonton Konser One Direction di GBK, Parkir di Mana?

TEMPO.CO, Jakarta - Para penonton konser One Direction di Gelora Bung Karno, Rabu, 25 Maret 2015, yang membawa kendaraan pribadi harus mempersiapkan diri untuk mencari tempat parkir.



Mengutip dari situs resmi panitia penyelenggara konser One Direction, ada sejumlah lokasi parkir yang bisa digunakan oleh penonton. "Mobil pribadi, coach, dan minibus tersedia di area Parkir Timur Senayan," tulis panitia dalam situs www.1dindo.com.



Para penonton atau fan akan diarahkan ke Parkir Timur Senayan yang dapat diakses melalui gerbang Gelora Bung Karno dari Sudirman dan TVRI. Selain itu, ada beberapa tempat parkir di sekitar Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, dengan tarif menyesuaikan masing-masing tempat, seperti FX Mall, Plaza Senayan, dan Senayan City.



"Sediakan waktu minimal 30 menit untuk memarkirkan mobil kamu dan untuk berjalan ke stadion," tulis panitia dalam akun Twitter @1DINDOshow.



Yang jelas, pintu stadion akan dibuka pada pukul 16.00. Adapun konser One Direction dimulai empat jam kemudian, sekitar pukul 20.00.



RINI K.