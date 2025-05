TEMPO.CO, Seoul - Penulis Korea Selatan, Han Kang, meraih penghargaan Man Booker International Prize untuk novelnya, The Vegetarian. Perempuan tersebut resmi menjadi penulis Korea Selatan pertama yang menerima penghargaan bergengsi itu pada Senin, 16 Mei 2016.



Han Kang, 45 tahun, terpilih setelah bersaing dengan penulis Elena Ferrante dari Italia, Jose Eduardo Agualusa dari Angola, Yan Lianke dari Cina, Orhan Pamuk dari Turki, dan Robert Seethaler dari Austria.



The Vegetarian adalah cerita buram tentang seorang wanita yang berhenti makan daging dan berusaha menjadi sebatang pohon. Setelah berjuang dengan mimpi buruk yang datang berulang kali, Yeong-hye, seorang istri yang berbakti, memberontak terhadap norma-norma sosial, yang menimbulkan kekhawatiran di keluarganya bahwa dia menderita sakit mental.



"Buku yang kompak, indah, dan mengganggu ini akan bertahan di benak dan, mungkin, mimpi pembacanya," kata Boyd Tonkin, ketua panel juri, dikutip dari laman Channel News Asia.



Novel ini diterjemahkan Deborah Smith, warga Inggris berusia 28 tahun yang baru mulai belajar bahasa Korea di usia 22 tahun. Han dan Smith akan berbagi hadiah US$ 72 ribu atau Rp 956,8 juta sesuai dengan ketentuan Booker Foundation, lembaga yang menyelenggarakan dan mengatur hadiah.



Han, yang lahir di Kota Gwangju, Korea Selatan, kini aktif mengajar menulis kreatif di Seoul Institute of the Arts. The Vegetarian adalah novel pertamanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.



Man Booker International Prize sebelumnya diberikan setiap dua tahun, tapi sejak tahun ini akan diselenggarakan tiap tahun. Untuk bisa berkompetisi, karya fiksi harus lebih dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di Inggris.



CHANNEL NEWS ASIA | MECHOS DE LAROCHA