Oktober 2015, Action Figure Star Wars Akan Menyapa Indonesia

SWA.CO.ID, Jakarta - Siapa yang tidak tahu Star Wars? Salah satu film paling sukses ini mampu menggambarkan budaya populer atau pop culture di seluruh dunia. Berbagai tokohnya pun tidak lepas dari para kolektor action figure.



Melihat fenomena tersebut, Royal Selangor (RS), bekerja sama dengan The Walt Disney Company Southeast Asia, meluncurkan koleksi untuk memperingati Star Wars. Melalui kolaborasi ini, perusahaan yang memiliki lebih dari 50 lokasi eceran di seluruh dunia tersebut menawarkan penjualan barang dan aksesori bertema Star Wars untuk tiga tahun ke depan.



Selain itu, Royal Selangor juga mendapat hak untuk mendistribusikan koleksi film ini di beberapa negara, seperti Australia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Hong Kong, Cina, dan Inggris.



Kerja sama ini membutuhkan waktu hampir dua tahun hingga dapat direalisasikan, yaitu sejak Agustus 2013. RS menghubungi Walt Disney untuk membahas kemungkinan kolaborasi berbagai ide, sesudah koleksi Winnie the Pooh yang sukses diresmikan lebih dari 10 tahun lalu. Star Wars pun akhirnya dipilih karena kedua perusahaan melihat bagaimana film ini mempengaruhi budaya pop selama 38 tahun sejak tahun 1977.



Menurut Excecutive Director Royal Selangor Chen Tien Yue, pengembangan produk saat ini berfokus pada bagaimana menjadikan timah menjadi produk action figur yang berkualitas. Sedangkan untuk desain, Yue mengaku sering memperhatikan budaya Asia, baik dari segi arsitektur Islam sampai seni China.



Proses kreatif terus dilakukan, termasuk mereferensi dari foto-foto lokasi set, adegan-adegan layar film, dan seni reproduksi yang disetujui oleh Lucas Film. Setelah menentukan ciri-ciri dan spesifikasi setiap tokoh, setiap patung dipahat, suatu proses rinci yang dapat memakan waktu hingga beberapa minggu. Hal ini karena bagian-bagian terkecil dari satu millimeter bisa membuat sebuah patung kecil langsung dikenali. Setiap tokohnya memiliki tampilan khas, gaya kepala, penurunan bahu, tatapan mata, dan cara berdiri yang berbeda. Seluruh tim pemahat Royal Selangor yang berjumlah 250 orang pun dilibatkan dalam proyek ini.



Tantangannya adalah bagaimana menciptakan gaya dan busana para tokoh film dalam timah. Para perancang dan pemahat harus mempunyai kemampuan dan imajinasi untuk mengubah timah menjadi benda-benda koleksi yang layak dimiliki oleh penggemar Star Wars.



Hasilnya, sebuah koleksi limited edition yang terdiri atas patung-patung kecil berukuran 8 inchi, yaitu Darth Vader, Han Solo, dan Princess Leia. Ada juga miniatur Yoda, Stormtrooper, dan Boba Fett berukuran 4 inchi. Miniatur-miniatur ini disertai sebuah diorama yang memperlihatkan Luke vs Rancor.



Koleksi lainnya juga berhasil dibuat oleh RS seperti sepasang gelas besar StormTrooper dan Boba Fett, mug Darth Vader dan C-3PO, USB flashdrive berbentuk Milennium Falcon dan Snowspeeder, sebuah kotak Death Star untuk perhiasan kecil dan kancing manset.



“Koleksi action figure ini dijual secara online dan offline. Untuk pembelian offline akan dimulai pada 1 Oktober 2015 di toko Royal Selangor di Plaza Senayan dan konsensi di Sogo Central Park. Sedangkan untuk pemesanan online melalui website asli milik Royal Selangor,” ungkap Yue. Ia optimistis untuk target penjualan tahun ini.



SWA.CO.ID