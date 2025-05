TEMPO.CO, Jakarta - Setelah drama mengenai Olla Ramlan mengamuk di sebuah klub beberapa waktu lalu, ada kabar gembira menerpa rumah tangga Olla dengan Aufar Hutapea. Kabar bahwa Olla sedang hamil anak kedua dari pernikahannya dengan Aufar.



Dugaan Olla hamil lagi ini bermula ketika ia mem-posting potret kenangan saat hamil anak pertamanya di akun Instagram. Dalam foto itu Olla mengaku rindu dengan masa-masa hamil.



“Can’t wait (tak sabar menunggu),” tulis Olla Ramlan dalam keterangan foto.



Dari foto serta tulisan tersebut ternyata sang suami ikutan komentar.



"Aamin Olla Ramlan, Bismillah,” tulis Aufar memberikan doa kepada istrinya.



Dalam foto lain, ketika Aufar sedang menggendong Aleena yang baru lahir, Olla juga menulis caption. "Can't wait for the next baby."



Sebelum dugaan hamil lagi beredar di dunia maya, Olla sempat menyatakan ingin hamil lagi, kalau bisa anak kembar. Dia juga sedang rajin mengikuti program hamil di salah satu dokter kandungan.



ALIA