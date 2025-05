TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2012, Once Mekel memutuskan bersolo karier. Keputusannya ini membuahkan belasan single hit dan dua album. Tak hanya mengeluarkan single dan album, sebagai penyanyi solo, Once pun memimpikan konser tunggal.



"Saya lihat semua penyanyi bikin konser, tapi cuma saya kayaknya yang enggak," kata Once saat ditemui di XXI Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2016.



"Ya, kalau ada dua lagu saya yang hit banget, akan bikin konser. Kalau lagunya enggak ngetop, enggak mau bikin konser," ujar ia.



Mantan vokalis Dewa 19 ini mengatakan hal terpenting yang harus ia lakukan tahun depan adalah membuat album baru. "Tahun depan saya harus bikin album solo karena album terakhir saya Desember 2015. Jadi 2017 saya punya album," katanya.



Selama bersolo karier, penyanyi bernama asli Elfonda Mekel ini sudah melahirkan dua album, yaitu Once (2012) dan Intrinsik (2015). Sementara untuk album terbarunya, Once mengaku sudah mempersiapkan beberapa materi lagu.



"Ada beberapa lagu yang memang sudah dibuat, tapi tidak sempat dirilis di album yang lalu. Saya pikir itu bisa menjadi bahan album mendatang," kata dia.



DINI TEJA



Baca:

30 Artis, dari Raisa sampai Tulus Lagukan Satu Indonesiaku

Adele Mendominasi Piala BBC Music Awards

Bigbang Rajai Tangga Album iTunes Indonesia