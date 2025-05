Oscar 2015, Evolusi Unik Lady Gaga Dapat Pengakuan

TEMPO.CO , Jakarta: Ajang penghargaan bergengsi di dunia perfilman, Academy Awards, akan diselenggarakan pekan depan, tepatnya pada 22 Februari 2015. Setiap harinya panitia ajang ini terus membocorkan selebritis dunia yang akan tampil sebagai pengisi acara nantinya.



Penyanyi penuh sensasi, Lady Gaga, masuk dalam daftar pengisi acara penghargaan yang populer dengan sebutan Oscar ini. Dia akan tampil pertama kalinya dalam segmen 'a special tribute performance'. Alasan panitia memilih Lady Gaga karena penyanyi tersebut dinilai selalu berkembang pesat setiap tahunnya.



"Musik yang dibawakan Lady Gaga itu terus berevolusi, membawa sesuatu yang selalu baru," kata produser Craig Zadan dan Neil Meron, seperti dikutip dari BBC, Senin, 16 Februari 2015.



Selain Lady Gaga, bintang pop terkenal sekaligus pelatih ajang pencarian bakat The Voice, Rita Ora, juga akan tampil di Oscar. Ora akan menyanyikan lagu berjudul Grateful, salah satu soundtrack Beyond the Lights, yang juga menjadi salah satu nominasi lagu terbaik pada ajang ini.



Ora terpilih sebagai salah satu pengisi acara karena panitia Oscar menilai karakter suaranya yang glamor dan merdu dapat menyemarakkan ajang ini.

"Saya sangat senang saat tahu diundang oleh panitia Oscar," kata dia.



Selain itu, vokalis grup band Maroon 5, Adam Levine, juga akan tampil menyanyikan lagu 'Lost Stars', yang masuk dalam salah satu nominasi soundtrack terbaik. Jennifer Hudson, pemenang pemeran pendukung wanita terbaik tahun 2006, juga masuk dalam salah satu pengisi acara.



Sebelumnya, panitia Oscar juga telah merilis deretan nama selebritis dunia yang akan menjadi pembawa acara sekaligus pembaca nama pemenang Oscar. Mereka adalah Ben Affleck, Jennifer Aniston, Jessica Chastain, Viola Davis, Chiwetel Ejiofor, Chris Evans, Kevin Hart, Dakota Johnson, Jennifer Lopez, Shirley MacLaine, Sienna Miller, Chloe Grace Moretz, dan Eddie Murphy. Selain itu ada juga David Oyelowo, Chris Pine, Chris Pratt, Margot Robbie, Miles Teller, John Travolta, Kerry Washington and Naomi Watts.



Selebritis lain yang turut menjadi pembawa acara sekaligus pembaca nominator Oscar adalah Marion Cotillard, Benedict Cumberbatch, Meryl Streep, Oprah Winfrey, dan Reese Witherspoon.



BBC | YOLANDA RYAN ARMINDYA