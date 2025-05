OST Furious 7 Melesat di Puncak Tangga Lagu Billboard

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu tema Furious 7, See You Again, milik Wiz Khalifa yang menampilkan Charlie Puth, menghabiskan pekan kedua di peringkat pertama di Billboard Hot 100.



See You Again yang diluncurkan Atlantic Records dan dipromosikan lewat radio oleh Roadrunner Promotion menduduki peringkat pertama di grafik lagu digital sejak tiga minggu peluncurannya.



Menurut Nielsen Musik, meskipun menurun 19 persen, See You Again masih diunduh hingga 375.000 pada pekan lalu (yang berakhir pada 19 April). Itu menjadikan lagu tersebut berada di posisi ketujuh lagu dengan penjualan digital terbaik tahun ini.



Lagu tersebut diunduh 464.000 kali seminggu sebelum menduduki puncak daftar yang digemari (chart), dan bertambah 1 juta kali setelah video klip lagu itu resmi diluncurkan pada 6 April lalu.



See You Again menduduki posisi pertama pada minggu keduanya di Streaming Songs dengan 24,6 juta kali ditonton (turun 1 persen), dan layanan berbasis langganan On-Demand Songs dengan 8,7 juta kali ditonton (naik 14 persen).



See You Again melonjak cepat dari peringkat 49 menjadi 18 di minggu kedua di Radio Songs dengan lonjakan 104 persen mencapai 48 juta kali untuk semua format tayangan. Hal itu menjadikan lagu tersebut merajai daftar yang digemari Billboard Hot 100.



Film Furious 7 yang terus mendominasi Box Office juga membantu kesuksesan lagu tersebut. Menurut Box Office Mojo, saat ini film tersebut telah mengantongi 1,1 miliar dolar AS sejak peluncurannya 3 April.



See you Again menduduki puncak Hot 100 dengan perbedaan poin kira-kira 1,5 hingga 1 dengan runner-up pekan kedua Uptown Funk !, milik Mark Ronson yang berduet dengan Bruno Mars, demikian Billboard.



