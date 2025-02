Pameran Lukisan 3 Seniman Perempuan di Bandung Ajak Pengunjung Berkontemplasi

Carla, seniman asal Bandung kelahiran 1998, leluasa menorehkan charcoal alias arang pada lukisan hitam putih. Gaya realis diterapkannya pada karya berjudul 'The Loving dan The Caring' yang sama-sama berukuran 80 x 90 sentimeter dan wajah obyeknya disamarkan. Sebagian besar karya seniman lulusan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada 2020 itu merupakan eksternalisasi dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diamatinya, dengan menggunakan arang di atas kanvas sebagai bentuk ekspresi.

TEMPO.CO , Bandung - Galeri Ruang Dini di Bandung menghelat pameran karya tiga orang seniman perempuan dengan tajuk Tresholds of Becoming: Relics, Roots, & Reverie. Pameran yang berlangsung sejak 15 Februari – 9 Maret 2025 itu menampilkan karya lukisan dari Carla Agustian, Ella Wijt, serta Sindy Ponto dengan gaya masing-masing.

Sementara Ella Wijt, melukis bunga pada karya berjudul 'Queens of the Night., bintang Polaris, sebuah ruangan kosong berjudul Beige Blues, serta sebatang pohon rindang bersama sepasang batu dalam “Soul Tree under the Blue Sun”. Lukisannya juga dipadukan dengan bahan-bahan yang dianggap sudah tidak berharga atau berguna oleh kebanyakan orang misalnya dari lokasi konstruksi, pabrik, pekerjaan orang lain, dan barang-barang yang ditinggalkan orang di jalan. “Karya saya adalah interpretasi dari pengalaman pribadi, puisi, mitologi, dan kewanitaan yang diekspresikan melalui lukisan dan instalasi khusus,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Jumat 21 Februari 2025.