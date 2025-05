Pameran Seni: Kontemplasi Berbuah Seni Ala Setiawan Sabhana

Perbesar

Karya seniman Deddy Paw berjudul Everything Starts from Within Oneself dalam pameran seni rupa bertema Realistic di Tahunmas Artroom di Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Januari-7 Februari 2015. TEMPO/Shinta Maharani

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini