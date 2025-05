TEMPO.CO, Jakarta -Akhir pekan segera tiba. Masyarakat Jakarta yang ingin berkunjung ke museum dan galeri seni, mengapresiasi karya-karya seniman Indonesia bisa memilih tempat-tempat berikut ini untuk menghabiskan waktu sepanjang pekan ini. Berikut ini pameran seni pilihan Tempo, hingga Ahad, 29 Mei 2016 :



ART|JOG

Festival seni rupa kontemporer tahunan di Yogyakarta ini akan menghadirkan karya 72 seniman dari Indonesia dan mancanegara. Ada 97 karya yang akan ditampilkan dalam festival yang digelar kesembilan kalinya ini. Tahun ini festival mengangkat tempa Universal Influence. Waktu: 27 Mei-27 Juni 2016. Tempat: Jogja National Museum, Jl. Prof. Ki Amri Yahya No. 1, Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta.



Random Black

Seniman asal Bandung, Bagus Pandega akan menampilkan karya seni media baru. Karya-karya dari benda-benda elektronik, alat-alat musik yang merangsang bukan hanya indra pengelihatan tetapi juga indra pendengaran. Waktu: 31 Mei - 21 Juni 2016. Tempat: ROH Projects, Equity Tower, SCBD Lot 9, Lt. 40, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.



Wangi Jerami

Pameran tunggal S. Dwi Stya alias Acong ini menampilkan 15 lukisan terbaru yang terinspirasi dari pemikiran Masanobu Fukuoka tentang one straw revolution dalam menciptakan karya-karya lukis bertema kembali ke alam. Acong sendiri kerap dikenal sebagai pelukis dengan guratan kuas yang kuat. Waktu: 18-29 Mei 2016. Tempat: Edwin's Gallery, Jl. Kemang Raya No 21, Jakarta Selatan.



Mountain of Hope

Pameran arsitektur yang digelar Kedutaan Besar Italia dan Istituto Italiano di Cultura Jakarta ini menampilkan pameran arsitektur karya Budi Pradono. Budi merupakan arsitek yang diundang dalam International Venice Architecture Biennale 2016. Waktu: 18 Mei-17 Juni 2016. Tempat: Istituto Italiano di Cultura Jakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 117, Menteng, Jakarta Pusat.



Pameran Fotojurnalisme Permata

Pemenang program hibah fotojurnalisme Permata dan beasiswa Erasmus Huis akan mandapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan dan menghasilkan karya untuk masyarakat. Karya para pemenang akan ditampilkan dalam pameran ini dengan bimbingan Kadir van Lohuizen (Pendiri agensi foto NOOR dan anggota badan supervisi dalam World Press Photo Foundation). Waktu: 11 Mei – 4 Juni 2016. Tempat: Erasmus Huis, Jalan HR Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta Selatan.



Seek A Seek

Pameran desain grafis ini merupakan bagian dari Festival Desain Grafis Seek A Seek. Selain menampilkan karya lebih dari 70 karya perancang grafis Indonesia, festival ini juga dilengkapi dengan pasar seni, bincang-bincang seputar dunia desain dan banyak program menarik lainnya. Waktu: 20 Mei-12 Juni 2016. Tempat: Dia.Lo.Gue Artspace, Jl. Kemang Selatan No. 99A, Jakarta Selatan.



Metamorphosis of Japan After The War

Pameran foto yang digagas bersama Japan Foundation ini akan memamerkan kondisi Jepang pasca Perang Dunia Kedua hingga 20 tahun kemudian. Bangkitnya Jepang dari keterpurukan itu yang akan ditampikan lewat 120 karya dari 11 fotografer. Antara lain, Ken Domon, Hiroshi Hamaya dan Takeyoshi Tanuma. Waktu: 17-30 Mei 2016. Tempat: Bentara Budaya Jakarta, Jl. Palmerah Selatan No. 17, Jakarta Barat.



Arsitektur Masa Depan

Pameran internasional yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Prancis ini akan mememerkan karya-karya pemenang Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes (AJAP), penghargaan internasional bagi profesional muda di bidang arsitektur, tata kota dan lanskap yang digelar dua tahun sekali. Sejumlah diskusi akan digelar antara lain untuk membahas transisi energi dan peningkatan kebutuhan tempat tinggal. Waktu: 18 Mei - 5 Juni 2016. Tempat: IFI Jakarta, Jl. MH Thamrin No. 20, Jakarta Pusat.

AMANDRA | BERBAGAI SUMBER