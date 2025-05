BISNIS.COM, Jakarta - Pertunjukan teatrikal berkelas internasional Disney’s Beauty and The Beast di gedung teater Artpreneur Ciputra World Jakarta menjadi yang pertama di Indonesia. Acara akan berlangsung selama sepekan mulai dari 26 Mei-7 Juni 2015. Panitia menargetkan 18 ribu penonton dalam 16 kali pertunjukan.



Direktur Ciputra Artpreneur Sri Mulyani mengatakan dari target itu telah tercapai 9.000 penonton untuk sembilan kali pertunjukan. Target penonton ini mengikuti kapasitas gedung teater Artpreneur Ciputra World yang mencapai 1.194 kursi. “Sampai saat ini tercatat sekitar 50 persen penonton siap dengan sembilan kali show,” kata Sri.



Beauty and The Beast, Sri menjelaskan, merupakan kisah cinta romantis yang sudah melegenda. Selain karena memang sudah tersedia gedung teater yang berskala internasional, Sri menuturkan upaya mendatangkan Disney’s Beauty and The Beast ini bukan perkara mudah. Perlu waktu tujuh bulan sebelum akhirnya dapat mendapatkan kepastian pada Febuari 2015. “Tantangannya adalah bagaimana menyediakan gedung sesuai standar internasional. Mereka harus bolak balik untuk melihat tempat kita,” tuturnya.



Sri berharap setelah Beauty and The Beast ini akan banyak pertunjukan teatrikal berkelas internasional yang berlangsung di Indonesia. “Setelah ini sudah banyak show yang menanti, local show juga akan meramaikan,” ucapnya.



Pertunjukan dengan durasi 160 menit ini akan menampilkan pertunjukan musikal dari cerita klasik romantis dengan standar international dengan sentuhan musik, tata cahaya, koreografi, serta special effect yang mutakhir. Dengan Hillary Maiberger yang berperan sebagai Belle dan Darick Pead berperan sebagai Beast.



Tour Manager Disney’s Beauty and The Beast Jo McCrory mengatakan ada sepuluh kontainer properti yang akan digunakan dalam pertunjukan teatrikal berkelas internasional ini. Indonesia menjadi negara ke delapan dalam tour ini, yang akan dilanjutkan ke Makao. Sebelumnya, pertunjukan teatrikal Beauty and The Beast telah dilangsungkan di Turki, Abu Dhabi, Itali, Filipina, Thailand, dan Singapura.



“Selain space untuk tempat properti, fasilitas juga sudah sesuai dengan standar untuk melangsungkan pertunjukan ini,” katanya menjelaskan Indonesia terpilih sebagai salah satu negara tujuan pertunjukan Disney’s Beauty and The Beast.



