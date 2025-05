Panitia Konser One Direction Tak Siapkan Penitipan Barang

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara konser One Direction melalui website resminya mengeluarkan aturan mengenai barang yang dilarang untuk dibawa. Tongsis, minuman kemasan botol dan payung adalah tiga dari sedikitnya 20 benda yang dilarang masuk ke arena konser.



Namun, di pintu masuk gate, baik Gate A,B,C tak terlihat ada tempat penitipan barang. Di Gate C, Tempo melihat salah seorang Directioners menuju ke depan gate, mengulurkan tiket kepada rekannya yang berada di luar pagar sambil memegang tongsis berwarna biru muda di tangan kirinya. Sementara itu panitia dan keamanan, tak mengeluarkan teguran atau peringatan.



Di Gate B, Tempo menyaksikan beberapa Directioners yang membawa payung tetap lolos di pintu gerbang utama gate. "Soalnya kan depan cuma meriksa karcis doang," ujar salah satu panitia yang tak mau namanya disebut. Sayang, karena sangat sibuk, ia menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.



Aryuningtyas, 17 tahun, warga Bandung, memiliki strategi untuk 'menyelundupkan' air minum kemasan botol. "Di tas nanti saya gulung-gulung pakai handuk jadi nggak ketahuan. Setiap konser, nggak pernah ketahuan," kata dia. Ia memilih nekat melanggar aturan daripada kehausan. "Kalau ketahuan juga paling cuma disita," kata dia.



Boyband asal Inggris, One Direction, menggelar konser di Gelora Bung Karno Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2015. Konser dimulai pukul 20.00 WIB sedangkan pintu stadion dibuka mulai pukul 16.00 WIB. Konser ini merupakan rangkaian dari tur bertajuk On The Road Again.



Sebelumnya, One Direction tampil di Manila pada 21 dan 22 Maret. Setelah Indonesia, boyband yang nanti konser tanpa Zayn Malik ini akan menggelar konser di Cardiff pada Juni dan di London pada September 2015. Zayn dikabarkan tak bisa mengikuti konser ini lantaran sedang menghadapi masalah pribadi dengan tunangannya.



DINI PRAMITA