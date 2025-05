TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik bertaraf internasional Java Jazz Festival 2015 akan berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, mulai hari ini, Jumat, 6 Maret 2015, hingga Ahad, 8 Maret 2015.



Festival yang bertajuk "Exploring Indonesia"‎ ini mengangkat barong Bali sebagai konsep utama. Ada 142 artis, terdiri atas 55 artis internasional dan 87 artis Indonesia, dalam total 187 pertunjukan selama tiga hari.



Pada hari pertama, para musikus yang akan tampil adalah Glenn Fredly, Bams, Marcell, Sandhy Sondoro, Sheila on 7, Payung Teduh, Shadow Puppets & Reed Ensemble feat. Harvey Malaiholo, Dewa Budjana, Meshell Ndegeocello, Gilang Ramadhan, Dian Pramana Putra, Gregoire Maret, John Beasley, James Genus, Jef 'Tain' Watts, Shohei Yamaki dan The Steve McQueens.



Penonton juga akan dihibur oleh penampilan Etienne Charles, Farrah Di & Jei Angklung Feat Sol Project BPJS, Rekoneko, UPH Conservatory Orchestra, Akiko, Hendrik Meurkens Samba Jazz East, Wilbert H Rimper-Clarinet Clinic, Andre Dinuth Solo Project, Ricad Hutapea, dan 3 Diva.



Ada pula Courtney Pine, IMI Project Tribute To Rinto Harahap, Aditya Elman, Pie Grande, Angel Pieters, Mary Stallings, Mus Mudjiono, Potret, Wayne Krantz/Anthony Jackson/Cliff Almond, Michael Lington, Biel Ballester Trio, The Overtunes, dan Ligro Trio.



ANTARA