Park Bo-young ke Indonesia Buka Festival Film

Aktris asal Korea Selatan Park Bo-young akan datang ke Indonesia untuk membuka acara Korea Indonesia Festival Film (KIFF) 2015.



Kepala Pemasaran CGV Blitz, Dian Sunardi, mengatakan, Bo-young yang melejit lewat film berjudul Scandal Makers itu datang untuk membuka KIFF. KIFF akan menampilkan 16 film Korea dan empat Indonesia dibuka pada 28 Oktober 2015.



Tak saja datang untuk membuka festival, Bo-young juga akan menyaksikan film yang dibintanginya. Film berjudul Collective Intentention adalah film pertama yang akan diputar. "Filmnya akan jadi pembuka di festival ini," kata Dian Sunardi dalam jumpa pers di CGV Blitz Grand Indonesia, Selasa (20 Oktober 2015).



Di festival ini juga akan diputar film yang tayang perdana. Untuk acara tahun ini, lebih banyak film Korea yang diputar karena digelar di Indonesia. Acara ini juga akan digelar di Korea dengan proporsi film Indonesia yang lebih banyak diputar. Tujuannya, agar melalui acara ini para penonton bisa mengenal film dari kedua negara. "Akan ada satu film surprise yang pasti ditunggu yang juga tayang tahun ini," ujar Dian.



Semuanya diputar mulai 28 Oktober sampai dengan 1 November 2015 di Grand Indonesia, Pacific Place, Teras Kota Tangerang, BEC Mall Bandung, Sahid J Walk Jogja dan Balikpapan Mall. Untuk menikmati film ini pengunjung membayar uang Rp 10.000. Tahun lalu, kendati semua film bisa dinikmati secara gratis, uang hasil penjualan tiket digunakan untuk mengembangkan perfilman Indonesia.



Film yang bakal diputar antara lain Set Me Free, Twenty, The Piper, Assasination, Mourning Grave, Ode to My Father, Veteran, Perfect Proposal, Accidental Detective, Love Forecast, Robocar Poli, Cloud Bread, Magic Flute, SM Town The Stage, Into Thin Air, Filosofi Kopi, Tiga, Biji Kopi Indonesia dan Surga yang Tak Dirindukan.

