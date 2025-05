Pasutri Ini Ikut Reality Show demi Anak Balita Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan suami-istri dari Jakarta, Bramamesta Bagjanata, 32 tahun, dan Razna Adella, 34 tahun, sepakat mengikuti acara realitas (reality show) Asia bertajuk Mom's Time Out musim kedua. Acara yang disiarkan saluran TV kabel Lifetime ini menyajikan tontonan tentang peran orang tua dalam mengasuh anak.



Dalam tayangan tersebut, rutinitas Bram dan Della ditukar. Sebelumnya, Della-lah yang lebih sering berhadapan langsung dengan anak. Kali ini, Della diberi waktu berlibur dan segala urusan mengasuh anak ditangani Bram.



Lewat acara ini, Bram mengaku jadi lebih tahu sulitnya mengganti peran sang istri dalam mengasuh kedua anak mereka, Breynardo, 4 tahun, dan Barafael, 2 tahun, secara langsung. Hal tersulit, menurut Bram, adalah saat membacakan cerita kepada kedua anaknya saat hendak tidur. Membacakan cerita adalah rutinitas yang wajib diberikan kepada anak mereka sebelum tidur dan biasanya hanya dikerjakan Della.



"Saya jadi tahu sulitnya melakukan pekerjaan yang sebelumnya hanya dilakukan istri saya," ujar pria yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pemasaran itu saat dihubungi Tempo, Senin, 14 September 2015.



Di sisi lain, Della diberi waktu liburan selama lima hari ke Cebu, Filipina. Lewat acara ini, Della menyadari bahwa seorang ibu juga perlu mencari aktivitas lain di samping hanya mengasuh anak agar tidak jenuh.



"Kalau sudah punya anak, prioritas kita hanya untuk anak. Tapi seorang ibu juga perlu time out dari rutinitasnya dengan mencari hobi," ujar Della, yang sehari-sehari juga bekerja sebagai karyawati.



Adapun motivasi awal Bram mengikuti acara ini adalah mengetahui bagaimana interaksi anak tanpa ibunya. Selain itu, Bram ingin memberi kesempatan kepada Della untuk punya hobi lain. Sedangkan motivasi Della adalah agar suaminya turut terlibat dalam perkembangan anak-anak mereka.



"Sebelumnya Bram memang sudah perhatian, tapi tidak pernah hands on. Sekarang dia jadi lebih mengerti bahwa peran ayah juga penting dalam perkembangan anak," ujar Della, yang kini mulai mengikuti kelas memasak.



Selain keluarga Bram dan Della, acara ini diikuti keluarga dari Singapura dan Malaysia. Acara ini rencananya mulai ditayangkan pada 16 September 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI