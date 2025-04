Paul McCartney dan Ringo Starr Beatles reuni di Studio Musik

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak setiap hari dua anggota Beatles datang ke studio musik bersama-sama. Namun, hal itu terjadi pada Ahad, 19 Februari 2017, ketika Paul McCartney dan Ringo Starr bertemu di studio musik.

Dikutip dari Billboard, manajemen Ringo mengkonfirmasi bahwa McCartney ada di sana untuk berkontribusi dalam album Ringo mendatang. "Terima kasih telah datang dan bermain bass yang sangat bagus," kata drummer Beatles itu di akun Twitter-nya dengan berlatar belakang di studio rumahnya.

Ringo juga mengunggah foto dirinya bersama Paul dan penyanyi - penulis lagu - komposer asal Amerika Joe Walsh dengan menuliskan, "Dan lihat Joe W keluar untuk bermain. Hari yang luar biasa bagi saya. Damai dan cinta."

Bruce Sugar, yang memproduseri beberapa album terbaru Ringo, juga mengunggah foto dirinya bersama dua anggota Beatles tersebut. "Hari ajaib di studio dengan dua orang ini," kata Brucue.

Pada Juni lalu Ringo mengatakan kepada Billboard tentang perkembangan album "Postcard From Paradise." Album tersebut rencananya diluncurkan awal tahun ini, namun belum ada informasi lebih lanjut terkait tanggal peluncuran.

Paul dan Ringo terakhir kali tercatat bersama-sama dalam album "Y Not" yang diluncurkan pada 2010. Paul bermain bass untuk lagu "Peace Dream" dan bernyanyi dalaam lagu "Walk With You." *

ANTARA