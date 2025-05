TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi lagu film-film produksi Walt Disney, Peabo Bryson, akan duet dengan vokalis Raisa dalam konser Economics Jazz ke 22 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu 3 Desember 2016.



Peabo Bryson dan Raisa akan berkolaborasi membawakan dua lagu, yang meraih penghargaan musik bergengsi Grammy Award. Dua lagu itu berjudul Beauty and The Beast. Mereka juga akan membawakan lagu berjudul Whole New World dari soundtrack film Aladdin.



Bryson merupakan vokalis asal Atlanta, Amerika Serikat. Dalam konser ini, Bryson juga akan membawakan sekitar 16 lagu selama dua jam. Ia memboyong personel band yang terdiri dari Michael Paulo bermain saksofon, David Iwataki dan Diana Dentino pada keyboard, Dwight Watkins pada bass, Fred Schreuders pada gitar, Land Richards pada Drums, serta Jaymee Rivera dan Kim Cage pada backing vokal.



Bryson tertarik untuk datang dan menjadi tamu dalam konser yang digelar UGM karena menurut dia karena Indonesia spesial. Kedatangannya ke Indonesia ingin memperdalam hubungan dengan pecinta musik, khususnya Yogyakarta.



"Musik tidak punya batasan saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan pecinta musik Indonesia," kata Bryson dalam jumpa pers di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, Jumat, 2 Desember 2016.



Bryson juga tertarik tampil di UGM karena ia mendengar Yogyakarta yang punya julukan kota pelajar, mirip dengan Boston, Amerika Serikat. A. Tony Prasetiantono, promotor Economic Jazz, yang juga pengamat ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, mengatakan pada konser musik jazz sebelumnya Economic Jazz menyuguhkan instrumentalis jazz. Tapi, kali ini konser itu menyajikan suasana baru dengan mendatangkan vokalis beraliran R&B Peabo Bryson.



Dalam konser itu, kata Tony, Bryson akan membawakan lagu berjudul Can You Stop the Rain, Tonight I Celebrate My Love for You, If Ever You're in My Arms Again, Why Good Bye, dan My Heart Belongs to You.



Selain di Indonesia, Bryson juga menjalani serangkaian tur Asia yakni di Jepang, Seoul Korea Selatan, dan Kuala Lumpur.



Peabo Bryson, menurut Tony, punya basis fans yang kuat terutama karena banyak lagu-lagunya yang menjadi hits di seluruh dunia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Lagu-lagu itu di antaranya Beauty and the Beast yang dinyanyikan bersama Celine Dion.



Ada pula lagu berjudul Can You Stop the Rain, A Whole New World dibawakan bersama Regina Belle, Tonight I Celebrate My Love for You bareng Roberta Flack, If Ever You’re in my Arms Again, Why Good Bye, dan My Heart Belongs to You.



Bryson sebelumnya telah berkolaborasi dengan Raisa di Jakarta pada Agustus 2016. Ia punya kesan tertentu terhadap penyanyi Raisa yang ia sebut sebagai Indonesia's sweetheart. Raisa berbakat dan bekerja keras mencapai posisinya sekarang." Saya menyarankan Raisa untuk menjalani karir di Amerika Serikat," kata Bryson.



Economics Jazz akan dibuka dengan penampilan kelompok musik Maliq & D’Essentials. Penyelenggara konser membanderol tiket dengan kategori berbeda, yakni Rp 150 ribu (Silver), Rp 250 ribu (Gold), Rp 400 ribu (Platinum), dan Rp 600 ribu (Diamond). Tahun ini, merupakan konser yang ke-22 yang diselenggarakan UGM.



