TEMPO.CO, Los Angeles - Disney mengumumkan film Star Wars: The Force Awakens menaklukkan film Avatar sebagai film terlaris di Amerika Utara. Disney mengatakan film ketujuh dalam saga Star Wars itu mencatat pendapatan US$ 758,2 juta (Rp 10,5 triliun) pada Selasa lalu. Artinya, ia unggul sebanyak US$ 8 juta (Rp 110,9 miliar) melewati catatan pendapatan film yang memenangkan penghargaan Oscar arahan James Cameron, Avatar.



"Hari ini, hasil pemasukan box office Star Wars: The Force Awakens menjadi film paling laris untuk pasar domestik," ujar Disney dalam satu pernyataan. Dengan catatan pendapatan sebesar US$ 1,56 miliar (Rp 21,6 triliun) untuk tingkat global, film ini masih harus bekerja lebih keras untuk mengungguli Avatar US$ 2,79 miliar (Rp 38,6 triliun) dan satu lagi film Cameron, Titanic US$ 2,19 miliar (Rp 30,3 triliun)



Seperti yang dilansir BBC pada 7 Januari 2015, Star Wars: The Force Awakens kini berada di tempat keempat secara global setelah Jurassic World US$ 1,67 miliar (Rp 23,1 triliun).



Meskipun demikian, The Force Awakens menjadi film tercepat yang mencapai pendapatan sebesar US$ 1 miliar. Film itu juga memecahkan rekor untuk debut akhir pekan box office terbesar secara global dengan penjualan tiket sebesar US$ 529 juta.



The Force Awakens merupakan film ketujuh dari franchise Star Wars dan mulai ditayangkan pada 18 Desember 2015. Star Wars: The Force Awaken menampilkan bintang trilogi asli Harrison Ford dan Carrie Fisher yang memerankan Han Solo dan Princess Leia bersama pendatang baru lain yang lebih muda.





