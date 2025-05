Pecahkan Rekor Termahal, Lukisan Picasso Laku Rp.2,3 Triliun

BISNIS.COM, Jakarta -Lukisan cat minyak karya Pablo Picasso memecahkan rekor sebagai karya seni termahal saat terjual di Balai Lelang Christie senilai 179,4 juta dolar AS atau sekitar Rp2,3 triliun.



Balai lelang itu memperkirakan lukisan berjudul Les femmes d'Alger (Wanita Algeria) itu terjual senilai 140 juta dolar AS. Namun, persaingan di antara penawar pada Senin waktu setempat itu membuat harga terus naik hingga 160 juta dolar AS.



Ahirnya, pemenang lelang harus membayar 179,4 juta dolar AS atau ditambah 12 persen dari komisi untuk Balai Lelang Christie.



Karya seni termahal sebelumnya adalah lukisan Francis Bacon berjudul Three Studies of Lucian Freud. Lukisan itu terjual di balai lelang Christie pada 2013 senilai 142,4 juta dolar AS.



"Akan sangat menarik untuk mengikuti sampai seberapa lama rekor ini akan bertahan," kata Jussi Pylkkanen, presiden gobal Christie.



Pada lelang itu, yang digelar, Senin, Christie menjual lebih dari 30 karya seni dengan total nilai 705,9 juta dolar atau jauh melampaui perkiraan awal yang hanya mencapai 578 juta dolar AS.



Les femmes d'Alger terakhir kali dilelang pada 1997 dengan nilai jugal pada saat itu 31,9 juta dolar AS atau hampir tiga kali perkiraan awal. Pada tahun ini, penawaran awal yang diajukan adalah 100 juta dolar AS dengan angka kenaikan minimal satu juta dolar AS.



"Kami telah menyaksikan kompetisi yang sangat hebat. Lima kolektor utama telah melakukan penawaran di atas 120 juta dolar AS. Pasar karya seni telah berubah secara dramatis," kata Pylkkanen.



Pihak Christie sendiri menyatakan bahwa para penawar itu datang dari 35 negara. Para kolektor dari Eropa dan Asia bersaing dengan warga Amerika Serikat untuk karya-karya bernilai tinggi.



Sementara itu, lukisan lain Picasso, Buste de femme (femme a la resile), mencatatkan angka penjualan senilai 67,4 juta dolar AS.



Penjualan besar lain adalah lukisan Mark Rothko berjudul No 36 (Black Stripe) dan karya Monet,Le Parlement, masing-masing senilai 40,5 juta dolar AS.



Acara lelang akan diteruskan pada Selasa waktu setempat dengan koleksi rumah lelang Sotheby untuk karya seni pasca-perang dan kontemporer.

BISNIS.COM