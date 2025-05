Pekan Kedua, Tiket Jurassic World Tembus 102 Juta Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - "Jurassic World" bertahan di puncak box office mingguan Amerika Serikat dan Kanada dengan pendapatan penjualan tiket 102 juta dolar AS, mengalahkan film animasi "Inside Out" dari Disney-Pixar.



Meski pekan ini pendapatannya turun 51 persen dibanding pekan pertama namun "Jurassic World" tetap menjadi film kedua dengan pendapatan pekan kedua terbesar sepanjang waktu, hanya di bawah "Marvel's The Avengers" dengan penghasilan 103 juta dolar AS pada 2012.



Total pendapatan "Jurassic World" mencapai 398,2 juta dolar AS dalam hanya 10 hari di Amerika Utara, yang mewakili pendapatan terbesar dalam sepuluh hari pertama sepanjang waktu.



Di seluruh dunia, seri film tentang dinosaurus itu mengumpulkan pendapatan penjualan tiket sampai 981 juta dolar AS dalam delapan hari pertama penayangannya menurut firma pelacak dan analisis Rentrak.



"Inside Out", yang ditayangkan di 3.946 lokasi pada pembukaan, menempati peringkat kedua dengan pendapatan 91 juta dolar AS, melampaui proyeksi penjualan tiket 60 juta dolar AS, dan mendapat respons 98 persen positif dari para kritikus.



Film itu juga tampil fantastis di bioskop seluruh dunia dengan penjualan tiket 132 juta dolar AS dengan 60 persen penonton berusia 25 tahun ke bawah dan pemirsa keluarga meliputi 71 persen dari seluruh penonton.



"Dinosaurus dan film baru Pixar menjungkirbalikkan box office akhir pekan ini," kata media analis senior Rentrak, Paul Dergarabedian, di laman resmi firma pelacak itu.



Ia memperkirakan pendapatan penjualan tiket "Jurassic World" di seluruh dunia akan melampaui satu miliar dolar AS pada Senin.



Sementara "Spy" dari Fox menempati peringkat ketiga dengan pendapatan jauh di bawah dua pesaingnya.



Film komedi yang dibintangi oleh Melissa McCarthy itu hanya mengumpulkan 10, 5 juta dolar AS selama akhir pekan dan meraup 74,4 juta dolar AS selama 17 hari penayangan.



"San Andreas" dari Warner berakhir di peringkat empat dengan pendapatan penjualan tiket 8,2 juta dolar AS selama akhir pekan dan total meraup 132,2 juta dolar AS dalam 24 hari sejak pemutaran perdana.



Film komedi "Dope" melengkapi daftar lima besar film populer di Amerika Serikat dan Kanada, mengawali penampilan di box office pada peringkat kelima dengan estimasi pendapatan enam juta dolar AS akhir pekan ini, demikian seperti dilansir kantor berita Xinhua.



ANTARA