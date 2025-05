TEMPO.CO, Jakarta - Alan Rickman, aktor yang dikenal dalam perannya sebagai Profesor Severus Snape di film serial Harry Potter meninggal dunia pada usia 69 tahun.



Dilansir dari laman Dailymail, pihak keluarga mengkonfirmasi penyebab kematian Rickman akibat penyakit kanker yang telah lama dideritanya. Namun selama ini tidak ada pihak yang mengetahui bahwa Alan menyembunyikan penyakitnya.



"Aktor dan sutradara Alan Rickman meninggal dunia akibat penyakit kanker di usia 69. Dia meninggal di tengah-tengah keluarga dan teman-temannya," kata keluarga Rickman mengkonfirmasi kabar tersebut.



Rickman, yang merupakan pria kelahiran London, Inggris, memulai kariernya sebagai aktor di dunia perfilman Hollywood. Dia menjadi bintang yang aktingnya layak diperhitungkan saat berperan sebagai Hans Gruber di film Die Hard dan sebagai the Sheriff of Nottingham di film Robin Hood.



Dan yang membuat namanya semakin melambung adalah penampilannya sebagai tokoh antagonis di film Harry Potter, sebagai Profesor Snape. Dari sekuel Harry Potter Seri Pertama berjudul Harry Potter and The Sorcerer's Stone hingga Harry Potter and the Deathly Hallows, tak sekalipun peran Alan Rickman diganti.





DESTRIANITA KUSUMASTUTI