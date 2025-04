Pemeran Utama Hospital Playlist Menjadi Cameo di Resident Playbook

TEMPO.CO , Jakarta - Drama spin-off Hospital Playlist, Resident Playbook , telah merilis episode pertamanya pada Sabtu, 12 April 2025 di saluran streaming Netflix. Drama yang dibintangi oleh aktris Go Youn Jung ini terdiri dari 12 episode dan tayang setiap Sabtu-Ahad.

Mengutip dari laman My Drama List , geng Hospital Playlist angkatan 99 yang terdiri dari Jo Jung Suk , Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, dan Jeon Mi Do dilaporkan akan tampil sebagai cameo di drama Resident Playbook.

Cerita berfokus pada empat dokter residen tahun pertama, Oh Yi Young, Pyo Nam Gyeong, Um Jae Il, dan Kim Sa Bi. Keempat dokter tersebut memiliki karakter yang unik dan berbeda. Dalam menjalani pekerjaan sebagai dokter residen, keempatnya menghadapi tantangan besar khususnya dalam menangani pasien. Hal ini bahkan membuat mereka ingin menyerah.

Ada juga dokter Koo Do Won yang menjadi senior mereka. Meskipun terlihat cuek, dokter Koo Do Won selalu menjadi garda terdepan apabila terjadi masalah yang menimpa para dokter residen. Deretan artis seperti Go Youn Jung, Shin Shi Ah, Kang Yoo Seok, Jung Joon Won, Han Ye Ji, dan Lee Bung Ryun akan bekerja sama untuk menghidupkan cerita di drama Resident Playbook.