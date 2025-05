Pemutaran Film Koesroyo: The Last Man Standing di Solo

TEMPO.CO , Solo - Solo menjadi kota ketiga road show perayaan film dokumenter kisah hidup personel Koes Plus/Koes Bersaudara, Yok Koeswoyo, yang berjudul Koesroyo: The Last Man Standing , setelah Jakarta dan Yogyakarta. Pemutaran film garapan Linda Ochy selaku sutradara itu digelar di CGV Transmart Solo pada Ahad, 18 Mei 2025.

Ada kisah tentang kehidupan berkeluarga, cerita haru tentang cintanya, makna di balik lagu-lagu ikonik ciptaannya, hingga karier musik Koes Plus yang menandai berbagai momen penting musik Indonesia. Termasuk momen Koes Bersaudara ketika dipenjara oleh Pemerintah Orde Lama serta menjadi petugas intelijen negara di era Orde Lama dan Orde Baru.

Film Koesroyo: The Last Man Standing berdurasi sekitar 61 menit itu diproduseri oleh Andhy Pulung dan naskahnya ditulis Astri Apriyani. Dalam film itu, Yok Koeswoyo yang saat ini menjadi satu-satunya personel Koes Plus/Koes Bersaudara yang masih hidup, membagikan kisah hidupnya yang selama ini jarang diceritakan atau diketahui publik.

Cerita Sutradara Bikin Dokumenter Figur Koes Plus dan Masuk Nominasi FFI 2024

Tidak hanya kisah dari ingatan pribadinya, perjalanan hidup dan bermusik Yok Koeswoyo juga diceritakan dari banyak pihak yang mencintai Yok serta Koes Bersaudara/Koes Plus. Mulai dari kerabat, pengamat musik, sahabat, antara lain Sari Koeswoyo, Michelle Koeswoyo, David Tarigan, Hilmar Farid, Ais Suhana, Dewa Indra, dan para fans.

Koes Bersaudara/Koes Plus adalah grup band yang produktif berkarya menciptakan banyak lagu hit selama lebih dari lima dekade. Grup musik legendaris Indonesia ini juga memiliki andil penting dalam memopulerkan musik rock and roll di Nusantara.

Pemutaran film dokumenter tersebut juga disaksikan oleh banyak penggemar Koes Bersaudara /Koes Plus dari berbagai komunitas penggemar grup musik itu. Dengan menyaksikan film itu, para fans seolah bertemu dan mengobrol langsung dengan idola mereka, Yok Koeswoyo. Tak sedikit yang ikut menitikkan air mata saat Yok menangis ketika mengenang istri pertamanya, Maria Sonya Tulaar.

Pendiri Koes Plus Fans Surakarta (KPFS) Edy Kuncoro mengaku berbangga karena Solo menjadi salah satu kota yang dipilih dalam rangkaian road show perayaan film Koesroyo: The Last Man Standing itu. "Harapannya film ini tidak hanya jadi film dokumenter tapi juga dijadikan film panjang yang bisa ditonton atau diputar di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia," kata Edy.

Kesan dan Pesan Setelah Menonton Film Koesroyo: The Last Man Standing

Andi, dari Komunitas Manis dan Sayang (MDS), berharap lewat cerita Yok Koeswoyo dalam film tersebut bisa membakar semangat masyarakat untuk lebih dekat dan lebih mengenal Koes Plus sebagai grup musik legendaris Indonesia.