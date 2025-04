Pemutaran Film Setan Jawa di London Diiringi Gamelan

TEMPO.CO, Jakarta - Film bisu Setan Jawa karya Garin Nugroho dipentaskan dengan iringan orkestra gamelan pada puncak International Gamelan Festival (IGF) 2017 di Cadogan Hall London, Minggu malam, 10/9.



Kasubdit diplomasi budaya luar negeri direktorat warisan dan diplomasi budaya Kemdikbud, Ahmad Mahendra menyebutkan IGF bertujuan melihat eksistensi gamelan dunia sebagai bagian strategi diplomasi budaya Indonesia.

Rangkaian kegiatan utama IGF 2017 meliputi lokakarya tentang bonang, rebab, gender, suling dan lain-lain. IGF menampilkan pula pakar gamelan Prof Rahayu Supanggah, dan Prof Sumarsam, yang diadakan SOAS University of London, serta pelatihan tentang Klenengan Provinsi Jawa Tengah, Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur.



Di sesi pementasan gamelan, antara lain, tampil gamelan dari Inggris "Siswa Sukra" pimpinan Peter Smith. Juga ada Kelompok Gamelan "South Bank" pimpinan John Pawson.



Lokakarya semakin menarik dengan tabuhan gamelan gaya Bali oleh Lila-Bhawa Lila Chita pimpinan Andy Channing, dan Kelompok Jagat Gamelan pimpinan Manuel Jiminez.



Pada saat yang sama diadakan Pre-Launching IFG 2018. "Pendeklarasian ini penting sebagai sebuah momentum home-coming gamelan ke Indonesia," ujar Ahmad Mahendra.



Menurut dia, gamelan di Inggris sudah terdokumentasi oleh Stamford Raffles (1781-1826) yang memberikan satu deskripsi gamelan paling awal dalam The History of Java (1817).

Raffles adalah orang Inggris pertama membawa dua ansambel gamelan ke Inggris. Satu set dapat ditemukan di Claydon House di London, sedangkan British Museum menyimpan koleksi instrumen gamelan sejak 1859.



Pada kegiatan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Kemdikbud atas nama Bangsa Indonesia memberikan penghargaan khusus kepada tiga pelopor gamelan Inggris yaitu Alec Roth, Neill Sorrell, dan Anne Hunt.

