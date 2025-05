Pemutaran Perdana di AS, Fast and Furious 7 Raup Rp 1,8 Triliun

TEMPO.CO , Jakarta: Film Fast and Furious 7 yang dirilis akhir pekan lalu meraup pemasukan yang menakjubkan yakni 143,6 juta dollar AS atau sekitar Rp1,8 triliun dari 4.004 bioskop di AS. Saat ini Fast and Furious 7 telah memuncaki box office AS,

Pemasukan Fast and Furious 7 menjadikannya film terbesar kesembilan sepanjang masa, menggeser pemegang rekor sebelumnya "Captain America: The Winter Soldier." Film terakhir ini dibuka dengan 95 juta dollar AS tahun lalu.



Sekuel Fast and Furious 7 makin tinggi popularitasnya sejak tiga film terakhir. Meledaknya Fast and Furious 7 tersebut juga tidak terlepas dari minat penonton yang ingin melihat film terakhir Paul Walker. Aktor ini meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada November 2013, sebelum film selesai dibuat.



Musibah itu membuat produksi Fast and Furious 7 sempat dihentikan sementara oleh Universal. Mereka ragu apakah film itu akan dilanjutkan atau tidak. Tim akhirnya memutuskan untuk menunda rilis, dari semula yang dijadwalkan pada Juli 2014.



“Mungkin kematian Paul menciptakan rasa penasaran, tapi pada saat yang sama, cocok dengan dengan kelanjutan keseluruhan sekuel Fast and Furious," kata Nick Carpou, Presiden Universal distribusi dalam negeri yang dilansir Huffington Post, pada 5 April 2015.



Pada rilis yang dibuat Rentrak, posisi kedua box office dihuni film animasi produksi DreamWorks "Home" yang meraup uang 27,4 juta dollar AS.

Posisi ketiga adalah film "Get Hard" meraup sekitar 12,9 juta dllar AS, sementara "Cinderella" dan The Divergent Series: Insurgent menempati posisi empat dan lima dengan 10,3 juta dollar AS dan 10 juta dolar As.



HUFFINGTON POST | YON DEMA