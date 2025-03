Pemutaran Perdana Film Snow White Live Action Dibatasi

Pilihan Editor: Lebih dari Setengah Juta Orang Tidak Suka Trailer Film Snow White Live Action

Acara pemutaran perdana ini tidak akan menyertakan puluhan media. Biasanya media diundang oleh Disney untuk mewawancarai para pemain dan tim kreatif di pemutaran perdananya. Kali ini sebaliknya, cakupan akan dibatasi pada fotografer dan kru pribadi saja. Pihak studio tidak memberikan komentar tentang berita ini, tetapi rencana pembatasan ini muncul di tengah kontroversi seputar film arahan Marc Webb tersebut, yang akan dirilis di bioskop pada Jumat, 21 Maret 2025.

Respons Penggemar Disney terhadap Pemeran Snow White

Beberapa penggemar berat Disney mempertanyakan Snow White yang diperankan oleh Rachel Zegler. Pemilihan Rachel Zegler yang berdarah Latin sebagai Snow White menuai kritik. Beberapa pihak menilai penampilan fisiknya tidak sesuai dengan deskripsi klasik karakter Snow White yang dikenal berkulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut selegam eboni.

Bintang West Side Story itu juga menghadapi reaksi keras saat dia menyebut film asli Snow White tahun 1937 ketinggalan zaman karena sang pangeran menguntit Snow White. “Dia tidak akan diselamatkan oleh sang pangeran. Dia tidak akan bermimpi tentang cinta sejati. Dia bermimpi tentang menjadi pemimpin yang dia tahu dia bisa,” kata Zegler dalam sebuah wawancara dengan Variety tahun lalu.

Zegler menanggapi bahwa reaksi keras terhadap film tersebut disebabkan oleh semangat terhadap film aslinya. "Saya mengartikan sentimen orang-orang terhadap film ini sebagai semangat," katanya dalam sebuah wawancara di Vogue Mexico edisi Maret lalu. Ia merasa hal tersebut merupakan suatu kehormatan menjadi bagian dari sesuatu yang membuat orang-orang begitu bersemangat. “Kami tidak akan selalu setuju dengan semua orang di sekitar kami dan yang dapat kami lakukan adalah melakukan yang terbaik." ujarnya.

Snow White and the Seven Dwarfs (Disney)

Sementara, peran Evil Queen juga dirasa tidak cocok diperankan Gal Gadot. Tidak sedikit yang menyuarakan untuk memboikot film Snow White live action karena dukungan Gal Gadot yang vokal terhadap Israel di tengah konflik dengan Palestina.

Selain itu, Disney juga menghadapi reaksi keras karena mengganti "kurcaci" yang ikonik dengan karakter CGI. Para kritikus berpendapat hal itu menghilangkan pekerjaan yang didambakan dari komunitas kurcaci. Peter Dinklage pun ikut angkat bicara tentang penggambaran kurcaci dalam film tersebut.

“Tidak bermaksud menyinggung apa pun, tetapi saya agak terkejut,” katanya dalam podcast WTF With Mark Maron pada Januari 2024. “Mereka sangat bangga memilih aktris Latin sebagai Putri Salju, tetapi Anda tetap menceritakan kisah 'Putri Salju dan Tujuh Kurcaci.' Mundurlah sejenak dan lihat apa yang Anda lakukan di sana."

Tak lama setelah pernyataan Dinklage, Disney berbicara kepada Good Morning America, "Untuk menghindari penguatan stereotip dari film animasi aslinya, kami mengambil pendekatan berbeda dengan ketujuh karakter ini dan telah berkonsultasi dengan anggota komunitas dwarfisme."

Gal Gadot Ajak Penggemar Menonton Snow White

Dilansir dari TMZ, pada Selasa, 11 Maret 2025, Gal Gadot menepis semua kontroversi film Snow White. Ia memberi tahu bahwa menurutnya, pembuatan film live action tersebut benar-benar layak untuk ditonton di bioskop. Komentar Gal Gadot muncul pada hari yang sama saat Disney mengkonfirmasi bahwa pemutaran perdana Snow White akan berlangsung pada Sabtu, 15 Maret 2025 di Teater El Capitan Hollywood.

Promosi film Snow White mencakup Gal Gadot dan Rachel Zegler yang tampil bersama di Oscar pada 2 Maret 2025. Kemudian diikuti oleh penampilan Zegler di Tokyo. Zegler dan Marc Webb juga akan mengunjungi Spanyol. Zegler juga akan menjadi tuan rumah pemutaran film di New York City untuk komunitas Broadway.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | VARIETY | TMZ

Pilihan Editor: Sederet Kritik Film Snow White Live Action: Kurcaci CGI hingga Pemilihan Pemeran