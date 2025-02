Pencapaian Album Short n' Sweet Sabrina Carpenter

ALBUM Short n' Sweet karya Sabrina Carpenter baru-baru ini menempati posisi pertama di tangga lagu Top Album Sales Billboard. Dikutip dari Antara, perilisan ulang versi deluxe ini pada 14 Februari 2025 menjadi faktor yang mendorong lonjakan penjualannya naik dalam satu pekan yang berakhir pada 20 Februari.

Dengan penjualan ini, Short n' Sweet kini memegang rekor sebagai album pertama Carpenter yang mencapai posisi puncak di Top Album Sales Billboard. Tak hanya mendominasi tangga lagu Top Album Sales, Short n' Sweet juga menempati posisi pertama di tangga lagu Vinyl Albums dengan penjualan hampir 48 ribu.

Lagu Andalan Short n’ Sweet

Perjalanan album Short n' Sweet dimulai pada Juni 2024, ketika Sabrina Carpenter mengumumkan judul dan tanggal rilisnya setelah sukses dengan single Espresso. Tak lama setelah itu, lagu kedua Please Please Please menjadi single Sabrina Carpenter yang menduduki puncak Billboard Hot 100. Daftar lagu lengkap dalam album ini diumumkan pada 9 Juli 2024 melalui video iklan bertema tahun 80-an yang ikonik.

Album Short n' Sweet, yang dirilis pada Agustus 2024 menandai era baru dalam karier musiknya. Salah satu single andalannya, Please Please Please masuk nominasi Song of the Year di Grammy Awards 2025. Walaupun tidak memenangkan penghargaan tersebut, single ini tetap menjadi pencapaian besar bagi Sabrina Carpenter dalam perjalanan musikalnya.

Espresso juga menjadi salah satu lagu yang paling sukses dari album ini. Dengan gaya yang segar dan catchy, Espresso diterima dengan antusiasme penggemar. Lirik dan melodinya menjadi salah satu lagu andalan yang membantu pencapaian Short n' Sweet.

Lagu Baru dalam Versi Deluxe

Ketika Sabrina Carpenter merilis versi deluxe dari Short n' Sweet, ia menambahkan lima trek bonus baru yang memperkaya album ini. Dikutip dari Billboard, beberapa lagu tambahan yang termasuk dalam versi deluxe antara lain 15 Minutes, Couldn’t Make It Any Harder, Busy Woman, dan Bad Reviews.

Sorotan terhadap peluncuan deluxe ini kolaborasi dengan Dolly Parton di lagu Please Please Please. Album ini juga meraih penghargaan Best Pop Vocal Album di Grammy Awards 2025. Sabrina Carpenter menerima penghargaan Best Pop Solo Performance untuk lagu Espresso.

Sabrina Carpenter menjalani tur Short n' Sweet yang dimulai pada musim gugur 2024 di Amerika Utara dan akan berlanjut ke Eropa pada Maret 2025. Tur ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk merasakan pengalaman langsung mendengarkan lagu-lagu dari Short n' Sweet.