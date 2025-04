Pencapaian Film Animasi Blockbuster Cina Ne Zha 2: Sinopsis dan Kata Distributor

Sebagai kelanjutan dari film animasi blockbuster Ne Zha (2019), Ne Zha 2 kembali mengangkat kisah dari novel mitologi abad ke-16 The Investiture of the Gods. Film ini disutradarai oleh Jiaozi (Yang Yu), dan melanjutkan kisah pahlawan muda Ne Zha. Setelah peristiwa di film pertama, meskipun jiwa Ne Zha dan Ao Bing diselamatkan tubuh mereka telah lebur.