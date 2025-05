Penelope Cruz Adu Akting dengan Kekasihnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas Penelope Cruz dan Javier Bardem akan kembali beradu akting dalam film yang berkisah tentang gembong narkoba Kolombia Pablo Escobar. Ini merupakan film pertama yang mereka bintangi bersama sejak 2008.



Escobar merupakan film Spanyol-Bulgaria yang akan mengambil lokasi syuting di Kolombia dan mulai digarap pada 24 Oktober 2016. Bardem akan berperan sebagai Escobar, sedangkan Cruz berperan sebagai sang kekasih jurnalis Virginia Vallejo, demikian pernyataan produser film tersebut, Selasa, 27 September 2016.



Keduanya terakhir kali beradu akting dalam film komedi romantis Vicky Cristina Barcelona garapan Woody Allen pada 2008. Cruz menyabet Piala Oscar untuk kategori aktris pendukung terbaik atas perannya dalam film tersebut.



Sementara itu, Bardem menjadi aktor pendukung terbaik Oscar melalui aktingnya di film thriller No Country for Old Men pada 2007.



Escobar adalah pemimpin salah satu kelompok kriminal yang paling berkuasa di dunia sekaligus buronan yang paling dicari di Kolombia. Anak petani Kolombia tersebut menjadi orang terkaya ketujuh di dunia berkat perdagangan kokain.



Ia buron selama bertahun-tahun sebelum tewas di tangan aparat kepolisian di kampung halamannya di Medellin pada 1993, demikian seperti dilansir AFP.



BISNIS