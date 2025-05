TEMPO.CO, SANTA FE-George R.R Martin, penulis seri novel laris 'A Song of Ice and Fire' kembali memundurkan jadwal perilisan novel The Winds of Winter. Novel keenam dari seri 'A Song of Ice and Fire' ini baru akan terbit setelah serial televisi Game of Thrones--yang diadaptasi dari seri novel itu, tayang di musim keenamnya pada April 2016.



Dengan kata lain, serial televisi adaptasi dari seri novel tersebut akan mendahului plot dalam novelnya. "Saya tidak pernah menduga kalau serial televisinya akan mendahului novel saya," kata Martin dalam blognya, Sabtu pekan lalu. "Serial televisinya lebih cepat tayang dari yang saya perkirakan dan saya juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan novel ini."



Penulis novel laris itu melanjutkan bahwa beberapa plot-twists dan hal-hal baru akan diungkap pada musim keenam serial televisi ini. Hal ini belum terjadi dalam bukunya. “Selama bertahun-tahun, pembaca buku saya lebih tahu plot yang akan terjadi. Tahun ini, kondisinya akan terbalik," kata Martin. Dia yakin bahwa baik adaptasi serial televisinya atau bukunya yang telat terbit itu bakal disukai penggemar.



Sebelumnya, produser Game of Thrones David Benioff dan Dan Weiss mengungkapkan bahwa serial ini bakal berakhir lebih cepat ketimbang bukunya pada Maret tahun lalu. "Kami sudah berbicara dengan George tentang ini. Jadi kami sudah membahas bagaimana caranya agar kami dapat mencapai tujuan yang sama," katanya.



Serial televisi Game of Thrones tidak bisa menunggu Martin menyelesaikan dua buku terakhir seri novel ini; The Winds of Winter dan A Dream of Spring. Sebab, usia dari aktor-aktor anak yang terus berkembang. "Ini masalah serius. Maisie Williams berusia sama dengan Arya Stark saat serial ini dimulai.



Sekarang Maisie sudah menjadi wanita muda dan Arya masih 11 tahun. Waktu bergerak sangat lambat di buku dan sangat cepat di kehidupan nyata," kata Martin pada Vanity Fair pada April 2014.



Benioff percaya bahwa meski plot serial televisi bakal mendahului buku Martin, dua novel tersebut bakal tetap laris. "Saya yakin George masih dapat memberi kejutan setelah orang-orang menonton serial televisinya. Ada beberapa hal yang akan terjadi di buku dan berbeda dalams serial televisinya. Game of Thrones musim keenam tayang di HBO pada April tahun ini.

THE HOLLYWOOD REPORTERS | VANITY FAIR