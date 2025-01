Pengepungan di Bukit Duri Karya Joko Anwar Rilis Trailer, Siap Tayang 17 April 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Joko Anwar merilis trailer film terbarunya, Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High) pada Kamis, 30 Januari 2025. Diproduksi oleh Come and See Pictures bekerja sama dengan Amazon MGM Studios, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 17 April 2025.