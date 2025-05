TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, Morrissey, dipastikan akan kembali menggelar konser di Indonesia pada 12 Oktober 2016. Bertempat di Senayan Golf Driving Range, Jakarta, ini merupakan konser kedua Morrissey di Jakarta. Pria bernama lengkap Steven Patrick Morrissey ini pernah menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 10 Mei 2012.



Salah seorang penggemar Morrissey di Indonesia, Sawung Sangkarimang, 26 tahun, merasa beruntung punya kesempatan kembali menyaksikan idolanya untuk kedua kalinya di Jakarta. Bagi dia, tak semua negara di Asia memiliki kesempatan yang sama seperti Indonesia.



"Malaysia kan penggemarnya Morrissey juga banyak. Tahun 2012 Morrissey enggak ke sana, tahun ini juga enggak," kata Sawung kepada Tempo saat dihubungi, Selasa 2 Agustus 2016.



Mengenai pemilihan Jakarta untuk kedua kalinya, dari pandangan Sawung, karena Morrissey pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ia tak menyangka penggemarnya di Jakarta bisa hafal semua lagu-lagunya saat konser 2012. "Dia (Morrissey) merasa terkejut akan hal itu," ujarnya.



Sawung menuturkan bahwa keinginannya untuk rencana konser kedua Morrissey tak muluk-muluk, yaitu konser ini jadi terlaksana. Karena dari penuturannya, Morrissey kini mengidap kanker, sehingga ia berharap Morrissey tetap sehat dan dapat menggelar konser di Jakarta pada Oktober mendatang.



Pria yang sering menggelar pertunjukan A Tribute to Morrissey bersama kawan-kawannya ini mengungkapkan bahwa ia sangat menunggu lagu-lagu hit Morrissey, seperti First of The Gang To Die dan Alma Matters. "Bisa membuat penonton bersemangat," ujar Sawung.



Mengenai pemilihan venue konser kali ini, Sawung mengaku sangat menyukainya, karena tempat konser nanti akan membuat semua penonton berdiri. Meski begitu, ia juga mengatakan bahwa penonton Morrissey yang sudah lebih tua darinya tentu lebih menyukai menonton konser dengan duduk di tribun.



