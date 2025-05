TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar memilih aktor Korea Selatan Song Joong-ki dan Song Hye-kyo dari drama populer Descendants of the Sun sebagai pasangan yang diharapkan berpacaran di dunia nyata. Keduanya menduduki peringkat tertinggi dalam survei yang hasilnya diumumkan, Rabu, 4 Januari 2017 kutip Yonhap.



Pasangan ini meraih angka 16,4 persen dalam voting yang melibatkan 2000 warga Korea Selatan berusia 20 tahun ke atas, kata agensi polling lokal Panel Marketing Interactive.

Mereka ditanya mengenai pemeran utama dari drama mana yang diharapkan bisa menjalin hubungan romantis dalam kehidupan nyata. Partisipan diminta memilih aktor dan aktris yang mendapat nominasi Best Couple Award dalam acara penghargaan badan penyiaran lokal tahun ini. Para pendukung pasangan Song terdiri dari 15,2 persen pria dan 17,5 persen wanita.



Peringkat kedua diduduki Hyun Woo dan Lee Se-young dari drama The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop dengan 11,1 persen, diikuti Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung dari drama bertema kerajaan Love in the Moonlight dengan 8,7 persen.



Selanjutnya, pasangan dokter Seo Hyun-jin dan Yoo Yeon-seok dari Dr.Romantic, Shin Hye-sun dan Sung Hoon dari Five Enough, serta Kim Rae-won dan Park Shin-hye yang membintangi Doctors, masing-masing 8,4 persen, 7,3 persen dan 7,2 persen.



Lee Jong-suk dan Han Hyo-joo dari drama romantis fiksi ilmiah "W"menyusul dengan 5 persen, sementara Lee Sung-kyung dan Nam Joo-hyuk dalam Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, Seo In-guk dan Nam Ji-hyun dari Shopaholic Louis dan Kim So-eun & Song Jae-rim dari Our Gap-soon masing-masing meraih 4,5 persen, 4,3 persen dan 4,2 persen. *



ANTARA