TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Ho saat ini dikenal sebagai salah satu aktor populer asal Korea Selatan. Pria 29 tahun ini yang disebut-sebut sebagai Ryan Gosling-nya Korea Selatan ini berhasil merebut hati para penggemar di seluruh penjuru dunia berkat aktingnya di berbagai drama dan film.



Tak hanya Korea Selatan, Jepang, Cina bahkan Amerika Serikat ditaklukan oleh laki-laki bertubuh semampai tersebut. Berkat kepopulerannya, Lee Min Ho juga kebanjiran tawaran untuk menjadi duta aneka produk dari berbagai merek. Sebut saja Korean Air, Ferrero Rocher, Dunkin’ Donuts, Romanson hingga merek kosmetik ternama di Korea, Etude House.



Kemunculannya dalam drama Boys Over Flowers 2009 lalu membawa berkah tersendiri bagi Lee Min Ho. Kariernya pun semakin bersinar.



Berikut 7 drama terbaik Lee Min Ho yang wajib Anda tonton.



Mackerel Run (2007)

Ini adalah drama pertama Lee Min Ho yang disiarkan melalui stasiun televisi SBS dari 12 Mei hingga 30 Juni 2007 menampilkan wajah-wajah segar dalam dunia hiburan termasuk Lee Min Ho, Moon Chae Woon dan Park Bo Young. Di antara drama-drama lain yang juga ditayangan oleh SBS, Mackarel Run ternyata kurang mendapat respon baik. Itu sebabnya, drama yang rencananya dibuat 24 episode terpaksa dihentikan.



I Am Sam (2007)

Di tahun yang sama, 2007, Lee Min Ho kembali mengisi peran pendukung dalam drama I Am Sam. Dalam drama yang disiarkan melalui stasiun televisi KBS tersebut, Lee Min Ho bertemu dengan Park Min Young dan T.O.P Big Bang. Lee Min Ho kembali beradu peran dengan Park Min Young dalam drama City Hunter.

Boys Over Flowers (2009)

Boys Over Flower memang bukan drama pertama Lee Min Ho. Namun sejak kemunculannya sebagai aktor utama bernama Gu Jun Pyo, netizen mulai mengenali Lee Mi Ho.



Personal Taste (2009)

Menjajal kemampuan beraktingnya, Lee Min Ho memutuskan untuk bergabung dengan aktris kawakan Son Ye Jin dalam drama komedi romantis berjudul Personal Taste, 2010 lalu.



City Hunter (2011)

Drama Korea yang diangkat dari manga Jepang karya Tsukasa Hojo yang menceritakan tentang balas dendam pasukan elit Korea atas tragedi yang menimpanya 20 tahun lalu. Ini kali kedua Lee Min Ho beradu peran dengan aktris cantik Park Min Young.



Faith aka The Great Doctor (2012)

Ditayangkan pada 2012 lalu, Faith aka The Great Doctor menjadi drama historikal pertama Lee Min Ho.



The Heirs (2013)

Sebagai pemeran utama, Lee Min Ho kembali berperan sebagai anak konglomerat di drama The Heirs. Dia dipertemukan dengan artis multitalenta, Park Shin Hye.



SUN TIMES NATIONAL | ESKANISA RAMADIANI