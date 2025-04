Penggemar Wonder Woman Tulis Petisi Ingin Pahlawannya Biseksual

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 5.500 penggemar Wonder Woman mengajukan petisi kepada Warner Bros agar menjadikan pahlawan tersebut seorang biseksual. Petisi tersebut diberi judul “Make Wonder Woman Bisexual”.



Salah seorang peneken petisi, penulis Gianna Collier-Pitts, meminta Warner Bros mengenali seksualitas karakter tersebut di layar lebar. “Yang ingin saya tanyakan langsung kepada Warner Bros adalah mengakui siapa itu Putri Diana,” kata Collier-Pitts.



Selama bertahun-tahun, penggemar telah berspekulasi tentang seksualitas karakter komik tersebut. Putri Diana, si Wonder Woman, diceritakan sebagai seorang Putri Amazon yang kemudian dilatih di sebuah pulau terasing.



Pada 2016, penulis Greg Rucka membenarkan karakter Wonder Woman jatuh cinta kepada wanita lain. “Ketika Anda mulai berpikir tentang konsep Themyscira, jawabannya adalah bagaimana mereka tidak berhubungan seksual dengan sesama jenis? Tidak masuk akal jika tidak,” ujar Rucka.



Thymescira adalah pulau mitos yang terlihat dalam film Patty Jenkins (sutradara filam Wonder Woman), di mana ras wanita pejuang adalah orang-orang Amazon yang bersembunyi dari dunia.



Dalam petisinya, Collier-Pitts mengatakan pendapatnya sendiri mengenai Themyscira. “Ini seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk mengkonfirmasi seksualitasnya, karena ada hubungan dekat bersama wanita lain sebelum kisah cintanya dengan Steve Trevor,” ujarnya.



Sebelumnya, pemeran Putri Diana, Gal Gadot, menggabarkan seksualitas Wonder Woman. “Dia adalah wanita yang mencintai orang-orang karena diri mereka sendiri. Dia bisa biseksual. Dia mencintai orang untuk hati mereka,” ucapnya.



Film Wonder Woman 2 akan menghiasi layar lebar pada 2019.



AMMY HETHARIA