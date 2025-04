Penonton Conclave Naik 283 Persen Usai Paus Fransiskus Wafat

Film Conclave. Foto: Instagram/@conclavethefilm



Melansir dari New York Post, Conclave menuai pujian karena fokusnya pada detail dan akurasi seputar pemilihan Paus, meski bukan berdasarkan kisah nyata. Begitu Kapel Sistina dikunci dengan 252 kardinal di dalamnya, tidak ada orang lain yang tahu semua yang terjadi.



"Mereka tidak akan memberi tahu Anda apa yang terjadi di balik pintu tertutup dalam pertemuan itu," kata Edward Berger. "Dan ada hal-hal tertentu yang harus Anda patuhi."



Film Conclave didanai oleh FilmNation dan didistribusikan di Amerika Serikat oleh Focus. Film ini kabarnya menghabiskan biaya produksi sebesar 20 juta dolar AS dan telah menghasilkan lebih dari 115 juta dolar AS secara global.



Penonton The Two Popes Melonjak



Jumlah penonton film The Two Popes juga mengalami peningkatan di Amerika Serikat hingga 417 persen selama dua hari yang sama dengan 290.000 menit ditonton pada 20 April dan 1,5 juta menit ditonton pada 21 April 2025.



The Two Popes tayang di Netflix, mengikuti kisah Paus Benediktus XVI yang menyerahkan kepala gereja kepada Paus Fransiskus. Film yang dirilis pada 2019 ini dibintangi oleh Jonathan Pryce sebagai Paus Fransiskus dan Anthony Hopkins sebagai Paus Benediktus. The Two Popes memperoleh nominasi Oscar untuk Pryce sebagai Aktor Terbaik, Hopkins untuk Aktor Pendukung, dan Skenario Adaptasi untuk Anthony McCarten.



Jenazah Paus Fransiskus saat ini disemayamkan di dalam peti jenazah di kapel kediaman Santa Marta, tempat ia tinggal selama 12 tahun masa kepausannya. Pemakamannya akan dilaksanakan pada Sabtu pagi, 26 April 2025 di Basilika Santo Petrus.