Penonton Oscar 2017 Capai Titik Terendah Sejak 2008

TEMPO.CO, Los Angeles - Siaran Academy Awards 2017 yang dipandu komika Jimmy Kimmel di stasiun televisi ABC pada Minggu malam merupakan tayangan Oscar dengan jumlah penonton paling sedikit sejak 2008.



Acara penghargaan untuk insan industri film tersebut disaksikan sekitar 32,9 juta penonton Amerika Serikat, turun empat persen dari Oscar 2016 yang menarik 34,4 juta penonton menurut data Nielsen yang dirilis pada Senin oleh ABC, yang merupakan unit dari Walt Disney Co.



Malam penyerahan Piala Oscar 2008 jumlah penontonnya sekitar 32 juta orang.



Academy Awards 2017 berlangsung beberapa menit setelah tengah malam di East Coast dan berakhir dengan kontroversi ketika "La La Land" keliru diumumkan sebagai pemenang penghargaan kategori film terbaik setelah Warren Beatty dan Faye Dunaway diberi amplop yang salah. Pemenang sebenarnya, yang diumumkan beberapa menit kemudian, adalah "Moonlight."



Akhir yang kacau dan mendebarkan menjadi tontonan luar biasa di televisi, namun itu datang terlalu terlambat untuk membantu menaikkan rating.



Penurunan jumlah penonton kemungkinan terjadi karena sejak awal "La La Land" sudah sangat difavoritkan menyapu penghargaan, menyisakan sedikit ketegangan bagi pemirsa TV, kata Jeff Bock, analis box office senior di Exhibitor Relations Co.



"Sudah lebih dulu ada kesimpulan bahwa 'La La Land' akan menyapunya, dan tidak ada banyak intrik untuk mengetahui hasilnya," kata Bock.



"Jelas itu adalah akhir yang menarik dalam sejarah Hollywood."



Dia juga mencatat bahwa hanya dua dari 20 film dengan pendapatan kotor paling besar yang masuk nominasi film terbaik.



Film-film terbesar 2016 seperti "Rogue One: A Star Wars Story" dan "Doctor Strange" tidak termasuk dalam kategori itu.



"Moonlight" meraup 22,3 juta dolar AS di box office Amerika Serikat, menjadikannya film terbaik Oscar dengan hasil terkecil sejak "The Hurt Locker" menang tahun 2010, dan terendah kedua sejak setidaknya tahun 1978 menurut Box Office Mojo.



Penurunan jumlah pemirsa Oscar mematahkan garis rating tinggi acara penghargaan itu selama 2017 setelah Grammys dan Golden Globes menunjukkan peningkatan penonton tahun lalu.



Meski ada penurunan pemirsa, Oscar masih diharapkan bisa menjadi acara non-olahraga yang paling banyak dilihat tahun ini. ABC memegang hak siar Oscar sampai 2028.



Acara itu dan Kimmel secara umum mendapat ulasan positif dari para kritikus TV menurut warta kantor berita Reuters.



ANTARA