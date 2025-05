Pentas Hiburan Pilihan Tempo Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta — Akhir pekan segera tiba. Masyarakat Jakarta yang ingin menikmati musik atau menonton film-film alternatif bisa memilih tempat-tempat berikut ini untuk menghabiskan waktu sepanjang pekan ini.



Berikut ini pentas hiburan pilihan Tempo, mulai 26 Maret hingga 2 April 2016:



Animal Pop Family

Pentas tari Animal Pop merupakan perpaduan menarik dari tarian pribumi dan tarian urban masa kini. Gerakan hewan dalam tarian pribumi dikombinasikan dengan gerakan tarian urban masa kini dalam menggambarkan manusia purba yang senantiasa berpindah-pindah sambil berburu, memancing dan mencari tanaman yang bisa dimakan. Pentas ini merupakan hasil dari koreografi Jecko Siompo.



Waktu: Kamis, 31 Maret 2016, Pukul 19.30 WIB hingga selesai



Tempat: Erasmus Huis, Jalan HR Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta



HTM: Gratis



Indonesia Drum & Perkusi Festival 2016

Komunitas pemain drum yang digawangi oleh Ekkie Soekarno ini berkembang menjadi organisasi musik yang memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia. Dalam festival ini mereka menggelar pementasan dan pameran drum dan alat perkusi dari berbagai daerah serta dilengkapi dengan klinik drum.



Waktu: 30 Maret - 2 Apr 2016, Pukul 10.00-18.00 WIB



Tempat: Bentara Budaya Jakarta, Jl. Palmerah Selatan No. 17, Jakarta Barat



FILM: Batman v Superman: Dawn of The Justice

Pertarungan besar antara Batman (Ben Affleck) dan Superman (Henry Cavill) akan terjadi. Film lanjutan dari Man of Steel, ini menampilkan dua pahlawan besar dalam jagat DC Comics yang berbeda ideologi dalam memerangi kejahatan. Namun ketika keduanya saling mengawasi dan melempar ancaman, Lex Luthor (Jesse Eisenberg)—dalang segala jenis kejahatan, miliuner dari Metropolis memiliki rencana jahat yang bakal menghancurkan dunia.



Film yang merupakan pondasi dari DC Extended Universe ini juga menampilkan Wonder Woman (Gal Gadot). Sejumlah cameo dari pahlawan super juga tampil dalam film yang tayang mulai pekan ini.



BERBAGAI SUMBER